Así quedó el calendario de julio para jubilados y pensionados

25 de Junio de 2026

El calendario de pagos de ANSES para julio ya tiene fechas confirmadas. La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cronograma para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), quienes percibirán sus haberes de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Como sucede cada mes, el esquema fue organizado para facilitar la operatoria bancaria y contempla tanto a quienes perciben el haber mínimo como a quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al mínimo previsional.

Foto: Archivo Elonce.

Además, el organismo informó que las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y los Comprobantes de Pago emitidos durante este período mantendrán su vigencia hasta el 11 de agosto de 2026.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados con haberes mínimos

Los beneficiarios que perciben jubilaciones y pensiones equivalentes al haber mínimo comenzarán a cobrar durante los primeros días hábiles de julio, de acuerdo con el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Este grupo reúne a la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional, motivo por el cual las acreditaciones se distribuyen a lo largo de varias jornadas.

Foto: Archivo Elonce.

Jubilaciones superiores al haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo previsional cobrarán durante la última semana del mes.

El cronograma establecido por ANSES es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Con este esquema, el organismo busca garantizar un ordenamiento en las acreditaciones y evitar la concentración de beneficiarios en las entidades bancarias.

Fechas de pago para Pensiones No Contributivas

Foto: Archivo Elonce.

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) también percibirán sus haberes durante los primeros días del mes, conforme al siguiente calendario:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

De esta manera, ANSES dejó definido el calendario completo de pagos correspondiente a julio para los distintos grupos alcanzados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), permitiendo que cada beneficiario conozca con anticipación la fecha en la que tendrá acreditados sus haberes.