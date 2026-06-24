ANSES actualiza los topes de las asignaciones familiares: quiénes dejarán de cobrar en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en julio de 2026 una nueva actualización de los límites de ingresos para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El incremento será del 2,15%, en línea con la inflación informada por el Indec.

La suba no solo impactará en los montos que cobran millones de beneficiarios, sino también en los topes de ingresos exigidos para acceder al sistema. Como consecuencia, algunas familias podrían quedar excluidas de las asignaciones familiares desde julio.

Los aumentos del SUAF están contemplados en la Ley 27.160, que establece la actualización periódica de los montos y límites de ingresos. Además, el Decreto 274/2024 dispuso que los ajustes se calculen tomando como referencia la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, ANSES volverá a modificar tanto los valores de las prestaciones como las condiciones necesarias para seguir cobrando el beneficio.

Los nuevos topes de ingresos del SUAF

A partir de julio de 2026, el ingreso máximo permitido por cada integrante del grupo familiar será de $3.034.844 mensuales.

Al mismo tiempo, el ingreso máximo del grupo familiar en su conjunto pasará a ser de $6.069.688 mensuales.

Esto significa que una familia perderá automáticamente el derecho a cobrar las asignaciones familiares si supera cualquiera de esos dos límites, independientemente de la cantidad de hijos que tenga a cargo.

Los nuevos límites son:

Ingreso máximo por integrante: $3.034.844.

Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688.

Actualización aplicada: 2,15%.

Vigencia: julio de 2026.

Quiénes dejarán de cobrar las asignaciones familiares

ANSES evalúa los ingresos brutos declarados por cada integrante del grupo familiar, es decir, antes de aplicar descuentos por aportes, obra social o impuestos.

Desde julio de 2026, una familia quedará excluida del SUAF cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones:

- Uno de los integrantes perciba más de $3.034.844 por mes.

- La suma de los ingresos del grupo familiar supere los $6.069.688 mensuales.

Cuando se verifica cualquiera de estas condiciones, el organismo suspende automáticamente la liquidación de las asignaciones familiares.

Excepción para familias con hijos con discapacidad

La normativa vigente contempla una situación especial para los hogares que tienen hijos con discapacidad.

Cuando el menor posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, no se aplican límites de ingresos para acceder a la Asignación por Hijo con Discapacidad ni para la Ayuda Escolar Anual.

Esto permite que las familias continúen percibiendo estos beneficios sin importar el nivel de ingresos del grupo familiar.

Quiénes pueden cobrar el SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares alcanza a distintos grupos de beneficiarios vinculados al empleo formal y al sistema previsional.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

El monto que recibe cada beneficiario depende del rango de ingresos en el que se encuentre encuadrado.

Cuánto se cobrará por asignaciones familiares en julio

Con el aumento del 2,15%, los principales beneficios del SUAF quedarán de la siguiente manera:

Asignación por hijo (primer rango): $74.033.

Asignación por hijo con discapacidad (primer rango): $241.041.

Asignación prenatal: $74.033.

Asignación por nacimiento: $86.295.

Asignación por adopción: $515.930.

Asignación por matrimonio: $129.209.

Asignación por cónyuge: $17.964.

ANSES publicará los nuevos valores en el calendario de pagos de julio, cuando comenzarán a regir tanto los montos actualizados como los nuevos límites de ingresos para acceder al beneficio.