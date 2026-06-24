ANSES reorganizó un programa que acerca trámites y asesoramiento a los trabajadores

El organismo nacional actualizó la estructura del programa “ANSES Va a Tu Trabajo”, que permite realizar gestiones y recibir asesoramiento en empresas, organismos públicos y entidades adheridas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reorganizó el programa “ANSES Va a Tu Trabajo”, una iniciativa destinada a acercar asesoramiento y trámites previsionales a trabajadores de empresas, organismos públicos y entidades adheridas. La medida fue oficializada mediante la Resolución 178/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La disposición modificó distintos artículos de la normativa que creó el programa en 2018 y estableció su transferencia al ámbito de la Coordinación de Atención a Organismos Públicos, Empresas y Entidades Intermedias, dependiente de la Dirección Central de Gestión y Soporte Operativo.
Desde ANSES señalaron que la actualización responde a cambios organizativos internos y busca adecuar el funcionamiento del programa a la estructura vigente del organismo.
Qué es “ANSES Va a Tu Trabajo”
El programa fue creado para brindar un canal descentralizado de atención, tanto presencial como remota, que facilite la realización de trámites y el acceso a información sobre prestaciones y servicios de la seguridad social.
A través de esta modalidad, personal del organismo puede asistir directamente en lugares de trabajo, organismos públicos, entidades intermedias y organizaciones del tercer sector que adhieran al programa mediante convenios específicos.
La resolución ratificó que el beneficio está destinado a trabajadores y también a sus cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años, cuando las características administrativas u operativas de la institución adherida hagan conveniente su incorporación al programa.
Cambios en la estructura y gestión
Entre las modificaciones introducidas, ANSES dispuso que la Dirección General de Diseño de Normas y Procesos gestionará la aprobación de los procedimientos necesarios para determinar qué trámites podrán realizarse bajo esta modalidad.
Asimismo, se actualizó el funcionamiento del Registro de Entidades Adheridas al Programa “ANSES Va a Tu Trabajo”, donde se inscriben las empresas, organismos públicos y entidades que participan de la iniciativa.
La nueva normativa también delegó en la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones la facultad de definir cuáles serán los trámites habilitados para realizarse a través del programa.
Actualización de convenios y condiciones
La resolución aprobó además nuevos modelos de convenio de adhesión y actualizó las condiciones generales que regulan el funcionamiento del programa.
Según se indicó en los fundamentos de la medida, estas modificaciones permitirán adecuar la operatoria a la actual estructura organizativa de ANSES y optimizar la atención brindada a trabajadores y entidades adheridas.