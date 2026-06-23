Jubilaciones con aumento: cómo quedan la mínima y la máxima en julio de 2026

Las jubilaciones con aumento regirán desde julio de 2026 luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una inflación mensual del 2,1%. A partir de ese dato, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará los haberes previsionales de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente, impactando tanto en las prestaciones mínimas como en las máximas.

La medida busca preservar el poder adquisitivo de los jubilados frente a la evolución de los precios. El incremento se aplicará de manera automática en los recibos de haberes, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y alcanzará a todos los beneficiarios del sistema previsional nacional.

Además del ajuste por movilidad, continuará vigente el bono extraordinario destinado a quienes perciben los ingresos más bajos, una herramienta que el Gobierno nacional mantuvo para reforzar los haberes de los sectores más vulnerables.

Foto: Archivo Elonce.

Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima

Según confirmó ANSES, el haber mínimo pasará a ubicarse en $411.867,96 a partir de julio. A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000, que continuará siendo abonado junto con la prestación mensual.

De esta manera, los jubilados que perciben la mínima recibirán un ingreso total de $481.867,96, monto que se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias habilitadas para el cobro de prestaciones previsionales.

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El refuerzo económico seguirá siendo depositado de oficio junto con el haber mensual, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ninguna gestión adicional para acceder al mismo.

A cuánto asciende la jubilación máxima

El incremento del 2,1% también alcanzará a los haberes más altos del sistema. Con la actualización correspondiente, la jubilación máxima que paga ANSES se elevará hasta $2.771.478,31.

A diferencia de quienes perciben la prestación mínima, los beneficiarios que cobran los haberes máximos no reciben el bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, sí acceden al mismo porcentaje de actualización mensual establecido por la fórmula de movilidad.

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Sobre estos montos continúan aplicándose las deducciones y retenciones correspondientes, incluyendo los aportes vinculados a la cobertura de salud y otros conceptos que forman parte del sistema previsional, comunicó Iprofesional.

Calendario de pagos para julio de 2026

ANSES también difundió el cronograma de pagos correspondiente a julio para quienes cobran la jubilación mínima. Como es habitual, las fechas fueron organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 1: viernes 10 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.