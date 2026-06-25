En mayo creció la llegada de extranjeros a Argentina pero se mantiene un saldo negativo

Entre enero y mayo de 2026, el déficit turístico acumulado fue de 3,31 millones de turistas

El turismo internacional mostró señales de recuperación durante mayo, con un incremento en la llegada de visitantes extranjeros y una disminución en la cantidad de argentinos que viajaron al exterior. Sin embargo, el saldo del sector volvió a ser negativo, ya que las salidas de residentes continuaron superando a los ingresos.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante mayo ingresaron al país 379.900 turistas no residentes, lo que representó un crecimiento del 20,4% respecto del mismo mes de 2025.

En paralelo, 661.900 argentinos viajaron al exterior, cifra que significó una baja interanual del 12,1%.

Como resultado, el saldo turístico registró un déficit de 282.000 turistas, mientras que, al considerar también a los excursionistas, el rojo ascendió a 446.900 visitantes.

Brasil impulsó el turismo receptivo

El vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), Aldo Elías, explicó que la mejora en el turismo receptivo y la caída del emisivo responden principalmente a factores vinculados con el tipo de cambio.

"Coinciden en que el tipo de cambio se sigue ajustando, con lo cual Argentina dejó de ser tan cara como lo era un año atrás", sostuvo.

El dirigente destacó además el rol de Brasil, principal mercado emisor de turistas hacia Argentina.

"Brasil revaluó su moneda, lo que significa que se puso más caro. Eso generó mayor cantidad de brasileños recorriendo la región y especialmente nuestro país, y menor cantidad de argentinos viajando a Brasil".

Los datos del INDEC reflejan esa tendencia. Brasil encabezó el ranking de visitantes extranjeros con 87.200 turistas, seguido por Uruguay, Chile y el resto de América.

Cayó el turismo emisivo

La reducción de los viajes al exterior se concentró principalmente en quienes cruzaron las fronteras por vía terrestre. En mayo salieron 227.200 turistas residentes por ese medio, lo que representó una caída del 27,5% respecto del año anterior.

En cambio, la vía aérea prácticamente no registró variaciones, con 382.900 viajeros, apenas un 0,3% menos que en mayo de 2025. Para Elías, además de los factores económicos, el inicio del Mundial de fútbol también influyó en la decisión de postergar viajes.

"La baja del turismo emisivo tuvo también que ver con el comienzo del Mundial de fútbol durante junio. Es muy probable que quien se hubiera ido de viaje en mayo haya elegido viajar a ver el Mundial".

La competitividad sigue siendo el principal desafío

A pesar de la mejora registrada durante mayo, la actividad continúa mostrando un desequilibrio entre quienes ingresan al país y quienes viajan al exterior.

Entre enero y mayo de 2026, el déficit turístico acumulado fue de 3,31 millones de turistas, una cifra inferior a los 4,33 millones registrados en igual período del año pasado, aunque todavía refleja un saldo negativo.

Para el vicepresidente de la AHT, el problema estructural continúa siendo la presión impositiva sobre el sector. "Mientras no bajen los impuestos, la actividad turística no puede competir en condiciones similares y ese es el principal motivo por el cual el saldo turístico seguirá siendo negativo".

En ese sentido, consideró que una reforma tributaria permitiría mejorar la competitividad del país frente a otros destinos de la región. "Una baja sustancial de impuestos es lo que va a permitir que la Argentina pueda competir con la región y con el resto del mundo", concluyó.