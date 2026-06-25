Productores advierten por el ingreso de fruta importada desde Chile y el impacto en el mercado interno

Productores piden al Gobierno medidas de protección para la producción de manzanas y peras

El productor frutihortícola Sebastián Hernández expresó su preocupación por la situación que atraviesa el sector de peras y manzanas y reclamó al Gobierno nacional que limite el ingreso de fruta importada, especialmente desde Chile, hasta que se reduzcan los costos de producción que enfrentan los productores argentinos.

En diálogo con el programa Moviendo el Avispero, emitido por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, Hernández explicó que la problemática no es nueva y que afecta a una actividad que depende tanto del mercado interno como de las exportaciones.

"Es un problema que ya es recurrente. Nuestra actividad es agroexportadora. Así como hacemos mercado interno, también hacemos exportación. Vendemos a 60 países del mundo, de lo cual necesitamos la apertura, negociar, vender afuera, pero también vender adentro el mercado interno, que es uno de los grandes mercados que sostiene una actividad como esta", afirmó.

El productor señaló que el principal inconveniente aparece cuando la producción nacional debe competir con mercadería importada sin contar con las mismas condiciones económicas.

"Entendemos la realidad de que tenemos que abrirnos al mundo. El tema es cuando nos quieren hacer competir de igual a igual con actividades iguales en los mismos mercados. Ahí es donde perdemos. Nuestra actividad en la Argentina es una de las más caras para producir manzanas y peras por los impuestos que tenemos internos y eso hace que perdamos mercados a nivel internacional", sostuvo.

Ingreso de frutas desde Chile

Hernández también cuestionó el ingreso de fruta chilena en bins, una modalidad que, según explicó, genera un impacto negativo sobre la producción primaria.

"Antes entraban en cajas y se perdía mano de obra también. Ahora entra en bins y, aunque en algunos eslabones de la cadena funciona y les sirve, para el productor primario, que es el que lleva todas las de perder, genera un problema enorme hacia nosotros", manifestó.

En ese sentido, pidió medidas concretas para evitar una competencia que considera desleal mientras persistan las diferencias de costos.

El pedido al Gobierno nacional

"Ahí es donde está el planteo al Gobierno nacional: que frene el ingreso de frutas en bins y, en realidad, en general, que frene el ingreso de frutas que vengan a competir con nuestra actividad, hasta tanto se bajen los costos", expresó.

No obstante, aclaró que el sector no se opone a la apertura comercial siempre que existan condiciones equitativas.

"Cuando el Gobierno nacional equipare los costos para poder competir a nivel de otras producciones en otros lugares del mundo, no habría ningún problema en que vinieran e ingresaran acá, porque estaríamos compitiendo sobre calidad y gusto, no sobre precio", indicó.

Finalmente, destacó el reconocimiento internacional que tienen las frutas producidas en el país, aunque advirtió que el precio termina inclinando las decisiones comerciales.

"La manzana y la pera de Argentina, por el ambiente y por el clima, son estupendas. Son de las mejores y se requieren a nivel mundial, pero muchas veces, por los altos costos que tenemos nosotros, compran fruta de otro lado, que es más barata, aunque no tenga el mismo gusto que la Argentina", concluyó.