Empleados de comercio cobrarán básicos desde $1,2 millones en julio: las escalas completas

Los empleados de comercio cobrarán en julio con una nueva escala salarial luego de que las sumas no remunerativas acordadas en paritarias pasen a integrar el básico. Con esta modificación, los salarios de referencia para jornada completa superarán los $1,2 millones en las categorías iniciales.

La actualización alcanza a quienes están encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que comprende a distintas ramas de la actividad mercantil. Los $100.000 no remunerativos y el adicional extraordinario de $20.000 serán incorporados a la estructura salarial desde este mes.

El cambio no solo modifica los valores básicos de julio. Al pasar a formar parte del salario remunerativo, esas sumas también incidirán en la liquidación de conceptos como antigüedad, presentismo, aguinaldo, vacaciones y eventuales actualizaciones posteriores.

Cómo quedan los básicos en julio

Para los empleados de comercio de maestranza, la categoría A tendrá un básico de $1.233.585, la B llegará a $1.236.794 y la C a $1.248.038. En el sector administrativo, los montos irán desde $1.245.631 para la categoría A hasta $1.299.445 para la F.

En el caso de los cajeros, la categoría A tendrá un básico de $1.249.646, la B de $1.255.270 y la C de $1.262.499. A esos valores se suman los adicionales específicos previstos para la tarea, que en las categorías A y C alcanzan los $153.081.

Para los vendedores, los básicos de julio serán de $1.249.646 en la categoría A, $1.273.746 en la B, $1.281.775 en la C y $1.299.445 en la D. Los importes corresponden a trabajadores de jornada completa y no contemplan descuentos ni adicionales particulares.

Antigüedad, presentismo y otros adicionales

El ingreso final de los empleados de comercio puede ser superior a la escala básica según las condiciones de cada relación laboral. Uno de los conceptos más relevantes es la antigüedad, que equivale al 1% del salario básico por cada año trabajado.

También se suma el adicional por presentismo, que se vincula con la asistencia y puntualidad. A esto pueden agregarse horas extras, comisiones, adicionales por zona, manejo de caja y otras compensaciones contempladas por el convenio colectivo.

En julio, el adicional por armado de vidrieras quedó establecido en $48.784,47. En el caso de los cajeros, el valor extra dependerá de la categoría asignada dentro de la escala salarial.

Cuándo se volverán a discutir los salarios

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras empresarias del sector deberán retomar en las próximas semanas la negociación paritaria para definir una nueva actualización para el segundo semestre.

Hasta que exista otro acuerdo, los valores de julio serán la referencia para la liquidación de haberes de los empleados de comercio. El monto que cada trabajador perciba finalmente dependerá de su categoría, jornada laboral, antigüedad y los adicionales que correspondan.