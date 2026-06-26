Casco, seguro y registro: las nuevas condiciones para circular en monopatín eléctrico por Concordia

El Concejo Deliberante de Concordia aprobó una ordenanza que establece nuevas reglas para la circulación de monopatines, bicicletas y motos eléctricas, hoverboards, segways y otros vehículos de movilidad personal. La norma crea un registro municipal, prevé una identificación obligatoria y fija condiciones de seguridad para quienes los utilicen.

La iniciativa todavía deberá ser publicada para su entrada en vigencia. Una vez implementada, alcanzará a los rodados eléctricos que circulen dentro de la ciudad y buscará ordenar una modalidad de traslado que ganó presencia en las calles durante los últimos años.

Entre las exigencias para los usuarios figuran el uso de casco, la contratación de un seguro de responsabilidad civil y el cumplimiento de las normas generales de tránsito. Además, los conductores deberán ser mayores de 16 años.

Registro y oblea para identificar los vehículos

Uno de los puntos centrales de la ordenanza aprobada en Concordia es la creación del Registro Local de Propietarios de Vehículos Eléctricos. Allí deberán inscribirse los monopatines, bicicletas, motos eléctricas y los demás dispositivos contemplados por la normativa.

Cada unidad recibirá una oblea oficial con numeración única y un código QR. Según se informó, la entrega será gratuita y permitirá identificar los vehículos durante los controles que se realicen en la vía pública.

En el caso de las motos eléctricas, la ordenanza también exigirá licencia de conducir para ciclomotores. Para el resto de los dispositivos, la norma fija requisitos de seguridad y circulación, aunque no establece esa condición específica.

Dónde no podrán circular

La nueva regulación de Concordia prohíbe la circulación de estos vehículos en áreas peatonales, plazas, espacios verdes y sectores de acceso restringido. También podrán incorporarse otros lugares que el municipio defina como no habilitados para este tipo de rodados.

Los conductores deberán circular por la derecha, utilizar luces delanteras y traseras cuando la visibilidad lo requiera y abstenerse de manejar bajo los efectos del alcohol o drogas. La disposición incluye tanto a quienes usen monopatines eléctricos como a los propietarios de otros vehículos alcanzados por la ordenanza.

El proyecto también contempla la creación de espacios específicos de estacionamiento y campañas de educación vial. La ordenanza fue impulsada por la concejal Silvina Ovelar, quien sostuvo que el crecimiento de estos medios de transporte requería una regulación particular para definir condiciones de uso y control en la ciudad.