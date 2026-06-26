Estados Unidos perdió con Turquía, pero avanzó como líder de su grupo en el Mundial

La selección de Estados Unidos cayó por 3-2 con Turquía en un partido de ida y vuelta en el que optó por darle descanso a los jugadores titulares, por la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026.

Para el local convirtieron el defensor Auston Trusty y el volante Sebastian Berhalter, en el segundo minuto del primer tiempo y tercero del complemento, mientras que los turcos habían remontado en 9 y 30 minutos de la primera mitad, con tantos de los mediocampistas Arda Guler y Orkun Kokcu.

El tanto decisivo llegó a los ocho minutos de descuento de la segunda mitad y fue convertido por el mediocampista Kaan Ayhan.

En un partido que no definía nada, Estados Unidos cerró el grupo en el primer lugar, con seis puntos, y espera por uno de los mejores terceros para definir su rival en 16avos de final, mientras que el conjunto turco ya se encontraba eliminado de la Copa del Mundo y pudo sumar su único triunfo.

La primera llegada del partido fue de Estados Unidos, en el primer minuto, cuando el defensor Auston Trusty controló dentro del área un mal despeje de la defensa rival y sacó un remate rápido, que el arquero Ugurcan Cakir pudo detener.

Solo pasaron dos minutos del inicio del partido y el equipo de Mauricio Pochettino ya se había puesto en ventaja, luego de un córner al segundo palo para el propio Trusty, que pudo controlar la pelota al estar en completa libertad y definió para el 1-0.

Turquía igualó a los nueve minutos del primer tiempo, con un pase en profundidad que permitió que el volante Arda Guler controle dentro del área, encare al arquero Matt Turner y lo venza con un zurdazo a media altura.

A los 12 minutos, el extremo Brenden Aaronson tuvo libertad para sacar un derechazo bajo y cruzado desde el área grande, que fue detenido por el arquero Ugurcan Cakir.

El elenco europeo remontó en 30 minutos de la primera etapa, con una gran jugada asociada que terminó en el desborde por izquierda y centro atrás del carrilero Eren Elmah, para que Orkun Kokcu defina de primera al gol.

Cuando iban 38 minutos, un pase largo del volante Weston McKennie permitió la corrida por izquierda del extremo Timothy Weah, que llegó hasta el fondo y quiso sorprender con un remate bajo al primer palo, que Cakir pudo contener.

En 44 minutos, McKennie probó suerte con un disparo lejano, que buscaba el palo derecho del arquero Ugurcan Cakir y agarraba mucho efecto, aunque el guardameta lo pudo despejar hacia un costado.

Trusty se acercó a su doblete en el segundo minuto de descuento, con un cabezazo sobre el borde del área chica luego de un córner, que se fue apenas por encima del travesaño.

Estados Unidos volvió a igualar en el tercer minuto de la segunda parte, mediante un gran remate del mediocampista Sebastian Berhalter, que enganchó la pelota con el empeine desde el borde del área grande y la puso contra el palo derecho de Cakir.

En 16 minutos de la segunda parte, el extremo Christian Pulisic recibió un buen pase largo por izquierda y trasladó a toda velocidad por la banda, cerrándose contra el área y definiendo al primer palo, aunque sin superar a Ugurcan Cakir.

Un minuto después, un centro desde la derecha del lateral Joseph Scally llegó al segundo palo para el remate de primera de Pulisic, que se llevó la pelota por delante. El remate fortuito buscaba el segundo palo, pero Cakir se estiró de forma impresionante para alcanzarla y desviarla contra el poste.

Turquía no tuvo llegadas hasta los 26 minutos, con una buena jugada individual y remate al segundo palo desde el costado izquierdo del extremo Kenan Yildiz, que no pasó lejos del poste izquierdo de Turner.

En el octavo minuto de descuento, en una jugada que comenzó con un gran caño de Arda Guler, un centro atrás del volante Can Uzun entre las piernas de Matt Turner le quedó a Kaan Ayhan, que definió de primera al gol. (NA)