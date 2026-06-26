ANMAT prohibió cosméticos infantiles, productos de limpieza e insumos médicos

La ANMAT ordenó prohibiciones e inhibiciones sobre cosméticos infantiles, productos domisanitarios, dispositivos médicos y una firma elaboradora por incumplimientos sanitarios detectados durante inspecciones.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó este viernes en el Boletín Oficial cuatro disposiciones mediante las cuales prohibió la comercialización de diversos productos, ordenó la inhibición de una empresa elaboradora y dispuso medidas sanitarias tras detectar irregularidades durante tareas de fiscalización e inspección.
Una de las medidas alcanzó a una serie de cosméticos infantiles que carecían de inscripción sanitaria. La prohibición comprende un perfume infantil de la marca Lady Idea, un corrector e iluminador facial M'Lundo, dos labiales de las marcas Hold Morning y Miss Betty, además de un set de labiales Mocmallure, todos comercializados sin registro ante la autoridad sanitaria. La ANMAT también ordenó gestionar la baja de publicaciones en plataformas de venta electrónica.
También prohibieron productos de limpieza
En otra disposición, el organismo prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos domisanitarios de la marca H2 Soap, entre ellos desinfectantes, limpiadores y aromatizantes, debido a que se comercializaban sin inscripción sanitaria y sin un establecimiento habilitado como responsable. La medida alcanza tanto a la venta física como a las plataformas de comercio electrónico.
Asimismo, la ANMAT prohibió la utilización y comercialización de una clipadora para cirugía a cielo abierto marca EDLO, al constatar que no poseía registro sanitario, y de un electrodo neutro descartable para niños fabricado por la empresa alemana Aesculap AG que tampoco contaba con la correspondiente autorización. Además, inició un sumario sanitario contra una firma distribuidora de Mendoza y su directora técnica, e instruyó la presentación de una denuncia penal.
Inhibieron a una empresa elaboradora
Finalmente, mediante otra disposición, la ANMAT resolvió inhibir las actividades productivas de la firma DIATER S.R.L., dedicada a la elaboración de productos alergénicos, luego de detectar durante una inspección persistentes incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación que, según el organismo, resultaban incompatibles con un nivel aceptable de calidad sanitaria. La medida fue adoptada de manera preventiva para resguardar la salud pública.