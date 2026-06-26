Hallaron a una mujer enterrada en el patio de su casa tras la confesión de su hijo

El cuerpo de una mujer de 54 años fue encontrado enterrado en el fondo de una vivienda de Castelar. El principal sospechoso, detenido por intentar matar a su padre, habría confesado el crimen a un amigo.
Hallaron a una mujer enterrada en el patio de su casa luego de que su hijo, de 24 años, confesara el crimen mientras permanecía detenido por intentar asesinar a su padre. El estremecedor hecho ocurrió este jueves en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón.
El hallazgo se produjo durante un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200. Tras una excavación realizada por personal de Bomberos en el patio trasero del inmueble, los investigadores encontraron el cuerpo de Graciela Martínez, de 54 años, envuelto en bolsas de consorcio.
La investigación comenzó cuando el mejor amigo del acusado se presentó ante las autoridades y reveló que el joven le había confesado que “se había mandado una cag...”.
Con esa información, la Justicia ordenó el procedimiento en la vivienda, donde finalmente fue encontrado el cadáver.
El principal sospechoso fue identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, quien ya permanecía alojado en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires a disposición del Juzgado Criminal y Correccional N° 49, acusado por el intento de homicidio de su padre, indica Clarín.
Conmoción entre los vecinos
El caso generó un fuerte impacto en el barrio. Vecinos de la víctima aseguraron que “se desvivía por su hijo”, especialmente después de la detención del joven por el ataque contra su padre.
Mientras la División Crimen Organizado de la Policía Bonaerense avanzaba con las pericias, los restos de la mujer fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de la autopsia, que permitirá establecer la causa y la fecha de la muerte.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 1 de Morón, encabezada por Javier Ghessi, y del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Morón. De acuerdo con las actuaciones preliminares, el joven sería imputado por homicidio calificado o agravado.