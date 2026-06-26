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Este viernes se celebra el Día del Trabajador Estatal y no hay actividad en la administración entrerriana

En el marco del Día del Trabajador Estatal, que se conmemora el 27 de junio, el Gobierno provincial adelantó el feriado correspondiente para este viernes. Habrá guardias mínimas.

26 de Junio de 2026
Este viernes no hay actividad en la administración pública
Este viernes no hay actividad en la administración pública

En el marco del Día del Trabajador Estatal, que se conmemora el 27 de junio, el Gobierno provincial adelantó el feriado correspondiente para este viernes. Habrá guardias mínimas.

Cada 27 de junio se celebra el Día del Trabajador Estatal y este año el Gobierno de Entre Ríos dispuso, mediante el Decreto N° 1793/2026, adelantar a este viernes 26 el feriado correspondiente.

 

La medida se enmarca en el reconocimiento a la labor de los trabajadores de la Administración Pública Provincial. En este sentido, el decreto establece que el beneficio alcanzará a la totalidad del personal de la Administración Pública Provincial. No obstante, se garantizará la prestación de los servicios esenciales a través de las guardias correspondientes, cuyo personal contará con el respectivo franco compensatorio.

 

La decisión tiene como objetivo “facilitar la organización del funcionamiento administrativo y, al mismo tiempo, poner en valor el compromiso cotidiano de quienes desempeñan funciones en el ámbito estatal”, mencionaron desde el Gobierno provincial.

 

Se confirmó cuándo será feriado por el Día del Trabajador Estatal en Entre Ríos by elonceweb

Temas:

Feriado Día del Empleado Estatal Entre Ríos
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