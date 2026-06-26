Se viene un fin de semana con frío, nubosidad y probabilidad de lluvias

Pronóstico. Este año el comienzo del invierno se hace sentir y anula toda posibilidad de tener el característico veranito de San Juan que suele presentarse hacia finales de junio en el centro y norte del país. Al parecer, en este 2026 no dirá presente y se extiende de manera persistente la sensación de frío.

En Entre Ríos y gran parte del país se acumulan más de 15 días consecutivos con mínimas entre 2 y 10 °C, y máximas que muy de vez en cuando logran superar los 15 °C.

Si bien no son valores extremos que se alejen en gran medida de los parámetros normales para la época, la persistencia en los patrones de tiempo es lo que llama la atención.

El pronóstico para Paraná y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana frío para la ciudad de Paraná, con temperaturas mínimas de entre 5 y 10 grados y máximas que oscilarán entre 15 y 17 grados. Además, el domingo se presentará como la jornada con mayor inestabilidad, debido a la probabilidad de lluvias y ráfagas de viento.

Para este viernes, el organismo pronostica cielo con nubosidad variable durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzaría los 16 grados, mientras que la mínima sería de 5 grados. Los vientos soplarían leves, entre 7 y 12 km/h.

El sábado se mantendrían condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. La temperatura oscilaría entre 8 y 17 grados, con vientos de baja intensidad.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el domingo será el día con mayores probabilidades de precipitaciones. Durante la madrugada y la mañana se previó entre un 10 y un 40% de probabilidad de lluvias, mientras que por la tarde y la noche el cielo permanecería parcialmente nublado.

La temperatura se ubicará entre 10 y 15 grados y el viento rotará al sector norte. Además, el SMN indicó que podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

El ingreso de aire polar marcará la próxima semana

El meteorólogo Sergio Jalfin remarcó que el panorama más riguroso llegará a partir de los primeros días de la próxima semana, cuando una nueva irrupción de aire polar genere un descenso aún más pronunciado de las temperaturas en gran parte del país.

En ese marco, advirtió: “Atentos a comienzos y a mitad de la próxima semana porque va a estar llegando aire frío de origen polar. Ahí volverán a bajar las temperaturas e incluso pueden darse algunas lluvias aisladas, con mínimas promediando los 2 a 5 grados y máximas de 10 a 13 grados prácticamente durante todos los días de la próxima semana”.

Además, destacó que el fenómeno no afectará solamente a la provincia, sino también a una amplia región del territorio nacional. “El frío va a estar instaladísimo sobre buena parte del norte y centro de Argentina. En particular, en Paraná y el resto de Entre Ríos va a haber mucho frío para este final de junio y comienzos de julio”.