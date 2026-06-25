Álbum del Mundial: un niño completó dos y organizan un intercambio solidario de figuritas

El álbum del Mundial despertó una verdadera pasión entre chicos y grandes, pero en Paraná también dio origen a una iniciativa solidaria. Francisco Sollberger, de 12 años, logró completar dos álbumes de figuritas y, junto a un grupo de colaboradores, impulsará este sábado un encuentro de intercambio con el objetivo de reunir figuritas y ayudar a alumnos de la Escuela Nº 206 que no pudieron comenzar su colección.

El joven contó que primero completó la edición de tapa dura y luego aprovechó las figuritas repetidas para armar un segundo álbum. Todo fue posible gracias a los intercambios y a la perseverancia para conseguir las estampas que le faltaban. "Fue mucho intercambio, abriendo muchas figuritas", relató Francisco. Sobre cómo consiguió el álbum especial, explicó: "Mi mamá tenía un contacto que lo tenía y lo pudimos comprar".

Una pasión que se transformó en solidaridad

La iniciativa es organizada por Sofía Arias, quien decidió replicar en Paraná una propuesta que ya se realiza en Santa Fe, pero con un fuerte componente solidario. "Los chicos de la Escuela N° 206 están dibujando las figuritas. Están lejísimos de poder estar al alcance de un álbum y una figurita", contó conmovida.

Por ese motivo, durante el encuentro habrá una urna para que quienes asistan puedan donar las figuritas repetidas. "Entiendo que es re difícil, pero así como mueve corazones el Mundial, también tenemos que intentar que ningún niño quede afuera. Lo que logremos juntar va a ser para ellos. Ellos ya son felices aunque sea con una figurita", expresó.

Un álbum para que nadie quede afuera

Si las donaciones no alcanzan para completar álbumes, los organizadores ya tienen un plan alternativo. "Mi idea personal, junto a esta docente, es hacerles llegar un álbum hecho por nosotras de la Selección Argentina. Ya nos empezaron a donar pegatinas desde librerías, así que vamos a recortarlas y preparar un álbum especialmente para ellos", explicó Arias.

El encuentro será este sábado desde las 15 en el Shopping La Paz. La entrada será libre y gratuita y, además del intercambio de figuritas, habrá pintacaritas, sorteos de camisetas, órdenes de compra y distintas actividades para toda la familia.

Un espacio para compartir la pasión por el Mundial

Candela, hermana de Francisco, destacó que este tipo de encuentros ya son habituales en Santa Fe y generan un espacio de integración para chicos y adultos.

"Desde el Mundial de Qatar, Fran es muy fanático del fútbol. Entre mi hermano y yo siempre lo ayudamos a completar el álbum. Sabemos que estos encuentros atraen a muchos chicos, surgen amistades entre los padres y apostamos a que Paraná también tenga un lindo momento para pasar en familia", afirmó.

Los organizadores también invitaron a los asistentes a concurrir con alguna prenda o accesorio de la Selección Argentina para darle un marco especial a la jornada. "Queremos que vengan caracterizados con algo del Mundial: una camiseta, una bufanda o lo que tengan. Y si no, que se preparen para los sorteos porque más de uno se va a llevar algo de Argentina", señalaron.

Una convocatoria abierta para todas las edades

La propuesta está destinada a personas de todas las edades que quieran intercambiar figuritas, completar sus álbumes o colaborar con quienes aún no pudieron empezar la colección. "Las figuritas y los posibles álbumes que logremos armar son para los chicos de la Escuela 206 de Paraná", recordó Sofía Arias, quien agradeció el acompañamiento de comercios, librerías y vecinos que ya comenzaron a sumarse a la campaña solidaria.

Francisco tiene 12 años y llenó 2 veces el álbum del mundial

Mientras tanto, Francisco aseguró que ya dio por terminada su colección para este Mundial, aunque seguirá ayudando a otros chicos a completar la suya. "Ya está, para este Mundial ya estamos. Ahora hay que ayudar a completar los que faltan", concluyó