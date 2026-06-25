Rescataron con vida a una perrita que había sido enterrada porque la creyeron muerta 

Una familia habría enterrado por error a su perrita Cloe, pensado que había fallecido, ya que está muy enferma. Afortunadamente una organización protectora la rescató.
Una perrita llamada Cloe fue rescatada con vida luego de haber sido enterrada bajo tierra en una localidad de Chaco. En un primer momento, el caso motivó una denuncia por presunto maltrato animal. Sin embargo, tras avanzar con la investigación, la organización proteccionista Huellitas de Amor retiró la presentación judicial al concluir que no existían pruebas de una acción deliberada contra el animal.
La perrita fue encontrada con vida por integrantes de la organización, quienes la trasladaron de inmediato a una veterinaria para recibir atención médica. Allí constataron que, además de su delicado estado de salud, deberá ser sometida a una cirugía debido a un tumor que ya tenía diagnosticado.
La familia creyó que había fallecido
Luego del rescate, los voluntarios mantuvieron contacto con familiares de los propietarios de Cloe para reconstruir lo ocurrido. Según relataron, la mascota estaba muy debilitada y, al verla inmóvil, pensaron que había muerto.
“Nos dijeron que como no se movía y ya estaba muy mal, pensaron que había muerto. Por eso llamaron a otra persona para que la llevara a enterrar”, explicó una integrante de Huellitas de Amor en diálogo con Misiones Online.
La rescatista agregó que el animal ya recibía tratamiento veterinario y que tenía una intervención quirúrgica programada.
“Ya estaba con tratamiento y tenía fecha para cirugía, pero como es viejita pensaron que había fallecido”, sostuvo.
Retiraron la denuncia
Tras esclarecer las circunstancias del hecho, la organización emitió un comunicado en el que informó que decidió retirar la denuncia presentada inicialmente.
“De acuerdo con las últimas novedades, no existen pruebas que acrediten que hubo una acción intencional hacia la perrita”, señalaron desde Huellitas de Amor.
Además, aclararon que la persona que había sido apuntada públicamente no fue quien enterró al animal y solicitaron evitar acusaciones sin fundamentos que puedan perjudicar a terceros.
Los proteccionistas también indicaron que los dueños de Cloe colaboraron durante la atención veterinaria y permanecieron al tanto de su evolución.
Cómo continúa la recuperación de Cloe
Por el momento, la perrita permanecerá bajo el cuidado de la organización mientras continúa su recuperación y recibe el tratamiento correspondiente.
“Por ahora queda con el grupo. Más adelante veremos cómo evoluciona y qué es lo mejor para ella”, expresaron desde Huellitas de Amor.
Finalmente, la organización pidió responsabilidad al momento de difundir información en redes sociales y remarcó la importancia de verificar los hechos antes de realizar acusaciones públicas.