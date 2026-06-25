“Con permiso que estoy siendo icónica”: Emilia Mernes sorprendió con una selfie en bikini

Emilia Mernes volvió a captar la atención en redes sociales con un carrusel de fotos en el que mostró distintos looks y dejó una postal frente al espejo que concentró buena parte de las reacciones. La cantante posó con una bikini verde oliva y acompañó la publicación con una frase que definió el tono del posteo: “Con permiso que estoy siendo icónica”.

La imagen la mostró con un diseño de dos piezas en tono verde oliva, de corpiño triangular y bombacha de tiro alto con tiras finas. Para la foto, Emilia Mernes eligió una estética sencilla, con el pelo lacio, maquillaje natural y una pose relajada frente al espejo.

La publicación generó una amplia repercusión entre sus seguidores y también tuvo la respuesta de Duki. El músico comentó la imagen de su pareja con humor: “Naa, bueno, te calmas”, un mensaje que rápidamente se sumó a los elogios que recibió la artista.

Los distintos looks de Emilia Mernes

Además de la selfie en bikini, Emilia Mernes compartió otras postales que mostraron su versatilidad a la hora de vestirse. Uno de los estilismos estuvo inspirado en la estética dosmilera, con una baby tee rosa, un hoodie corto en tono pastel con lunares negros y un pantalón capri con los colores invertidos.

Emilia Mernes y su bikini.

Para completar ese conjunto, la cantante usó zapatos calados rosa pastel, gafas de cristales fucsias y una mini cartera vintage de Christian Dior. El resultado combinó prendas de inspiración retro con accesorios de marcas de lujo.

En otra imagen, Emilia Mernes apostó por una propuesta futurista: llevó una campera holgada de nylon gris oscuro, un minishort lencero a tono y gafas envolventes negras. El peinado pulido y los detalles metálicos reforzaron una estética más urbana.

Deportivo, mundialista y napoleónico

La artista también mostró un look deportivo compuesto por una campera al cuerpo y calzas capri con las tres tiras laterales blancas. A ese conjunto le sumó una cartera de hombro Chanel, zapatos bajos negros traslúcidos y anteojos de sol oscuros.

Entre las fotos apareció además una postal de apoyo a la Selección Argentina. Emilia Mernes vistió la camiseta oficial con el parche de campeón del mundo, acompañada por un hoodie gris claro y un aplique de estrella negra sobre el pómulo.

El carrusel cerró con un conjunto de inspiración napoleónica, formado por una campera corta con doble abotonadura metálica y un minishort a juego. La cantante completó la propuesta con un cinturón ancho, botas de cuero y accesorios que mantuvieron la impronta fashionista de toda la publicación.