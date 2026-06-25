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“Con permiso que estoy siendo icónica”: Emilia Mernes sorprendió con una selfie en bikini

La cantante publicó un carrusel de fotos con estilismos que fueron desde una bikini verde oliva hasta conjuntos de impronta futurista, deportiva y dosmilera. Su pareja comentó la imagen frente al espejo y sumó una reacción entre sus seguidores.

25 de Junio de 2026
Emilia Mernes.
Emilia Mernes.

La cantante publicó un carrusel de fotos con estilismos que fueron desde una bikini verde oliva hasta conjuntos de impronta futurista, deportiva y dosmilera. Su pareja comentó la imagen frente al espejo y sumó una reacción entre sus seguidores.

Emilia Mernes volvió a captar la atención en redes sociales con un carrusel de fotos en el que mostró distintos looks y dejó una postal frente al espejo que concentró buena parte de las reacciones. La cantante posó con una bikini verde oliva y acompañó la publicación con una frase que definió el tono del posteo: “Con permiso que estoy siendo icónica”.

 

La imagen la mostró con un diseño de dos piezas en tono verde oliva, de corpiño triangular y bombacha de tiro alto con tiras finas. Para la foto, Emilia Mernes eligió una estética sencilla, con el pelo lacio, maquillaje natural y una pose relajada frente al espejo.

 

 

La publicación generó una amplia repercusión entre sus seguidores y también tuvo la respuesta de Duki. El músico comentó la imagen de su pareja con humor: “Naa, bueno, te calmas”, un mensaje que rápidamente se sumó a los elogios que recibió la artista.

 

Los distintos looks de Emilia Mernes

 

Además de la selfie en bikini, Emilia Mernes compartió otras postales que mostraron su versatilidad a la hora de vestirse. Uno de los estilismos estuvo inspirado en la estética dosmilera, con una baby tee rosa, un hoodie corto en tono pastel con lunares negros y un pantalón capri con los colores invertidos.

 

Emilia Mernes y su bikini.
Emilia Mernes y su bikini.

 

Para completar ese conjunto, la cantante usó zapatos calados rosa pastel, gafas de cristales fucsias y una mini cartera vintage de Christian Dior. El resultado combinó prendas de inspiración retro con accesorios de marcas de lujo.

 

En otra imagen, Emilia Mernes apostó por una propuesta futurista: llevó una campera holgada de nylon gris oscuro, un minishort lencero a tono y gafas envolventes negras. El peinado pulido y los detalles metálicos reforzaron una estética más urbana.

 

 

Deportivo, mundialista y napoleónico

 

La artista también mostró un look deportivo compuesto por una campera al cuerpo y calzas capri con las tres tiras laterales blancas. A ese conjunto le sumó una cartera de hombro Chanel, zapatos bajos negros traslúcidos y anteojos de sol oscuros.

 

Entre las fotos apareció además una postal de apoyo a la Selección Argentina. Emilia Mernes vistió la camiseta oficial con el parche de campeón del mundo, acompañada por un hoodie gris claro y un aplique de estrella negra sobre el pómulo.

 

El carrusel cerró con un conjunto de inspiración napoleónica, formado por una campera corta con doble abotonadura metálica y un minishort a juego. La cantante completó la propuesta con un cinturón ancho, botas de cuero y accesorios que mantuvieron la impronta fashionista de toda la publicación.

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