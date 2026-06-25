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Allanaron una vivienda y secuestraron un auto por carreras ilegales en localidad entrerriana

En la localidad de General Campos, la policía secuestró un Fiat Spazio 147 y un teléfono celular. La investigación se inició tras una persecución policial por maniobras peligrosas.

25 de Junio de 2026
El auto y el celular secuestrados en el allanamiento
El auto y el celular secuestrados en el allanamiento Foto: Jefatura Departamental San Salvador

En la localidad de General Campos, la policía secuestró un Fiat Spazio 147 y un teléfono celular. La investigación se inició tras una persecución policial por maniobras peligrosas.

La Policía de Entre Ríos realizó un allanamiento en la ciudad de General Campos y secuestró un automóvil y un teléfono celular en el marco de una investigación por carreras ilegales y resistencia a la autoridad, iniciada días atrás en San Salvador.

 

Según informó la Jefatura Departamental San Salvador, las actuaciones comenzaron luego de que efectivos policiales advirtieran la presencia de varios vehículos que circulaban a alta velocidad por avenida Malarín, sin respetar las señales de tránsito y poniendo en riesgo a otros conductores y peatones.

La persecución terminó en la Autovía 18

Ante la situación, los uniformados iniciaron una persecución a velocidad controlada y lograron interceptar a uno de los vehículos sobre la Autovía Nacional Nº 18, en cercanías del acceso a San Salvador.

 

Sin embargo, al momento de ser identificado, el conductor embistió la intervención policial, desobedeció las órdenes impartidas por los efectivos y escapó a gran velocidad en dirección a la vecina ciudad de General Campos.

 

A partir de ese episodio, la Fiscalía interviniente ordenó una serie de diligencias para avanzar con la investigación.

Secuestraron un automóvil y un iPhone

Como resultado de las medidas judiciales cumplimentadas este jueves, personal policial llevó adelante un allanamiento y una requisa personal en un domicilio de General Campos.

 

En el procedimiento se secuestró un automóvil Fiat Spazio 147, de color blanco, y un teléfono celular iPhone 12, de color azul, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Temas:

carreras ilegales San Salvador General Campos allanamientos policiales
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