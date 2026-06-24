"Te va a tener que cerrar": las duras exigencias que sufrió Rochi Igarzábal en Casi Ángeles

Una de las actrices más queridas de la ficción rompió el silencio y destapó la peor cara del éxito juvenil: shortcitos diminutos, aceite y exigencias feroces. “Te tenés que poner este shortcito”, contó que le decían.
El éxito desmedido de Casi Ángeles sigue escondiendo un lado oscuro que estremece a los fanáticos. Años después del fenómeno televisivo creado por Cris Morena, la actriz Rochi Igarzábal rompió el silencio en La Sesión, el ciclo conducido por Sofía Calvo.
Con total sinceridad, expuso las brutales exigencias estéticas y las presiones que la arrastraron a sufrir graves trastornos alimenticios en plena adolescencia.
La panelista, cantante y actriz, que se sumó a la ficción juvenil con apenas 16 años, confesó el infierno que vivía en los camarines debido a las drásticas imposiciones de vestuario y los comentarios implacables sobre su apariencia física.
Presiones
La presión por encajar en los canones de belleza de la productora caló hondo en su autoestima. Rochi no se guardó nada y disparó detalles escalofriantes sobre el detrás de escena de la tira de Cris Morena. “En grabaciones me decían: ‘Te tenés que poner este shortcito’. Y yo respondía: ‘Pero es dos talles más chico, no me entra’. ‘Te va a tener que cerrar’. Y automáticamente yo decía: ‘Estoy más gorda’”, recordó.
El bombardeo psicológico empeoraba con las opiniones de la audiencia en las redes sociales, una combinación que detonó una crisis de salud mental en la joven artista. "Todas esas cosas eran pensamientos que se instalaban en mi cabeza. En ese tiempo estaba Twitter y veía los comentarios de la gente: ‘Mirá el baúl que tiene’. Eran todas cosas sobre el cuerpo. Me empecé a traumar", confesó Rochi de forma desgarradora.
Para colmo, la incomodidad trascendía la ropa y se trasladaba de forma directa a los rodajes de los clips musicales, donde la hipersexualización era moneda corriente. “O grabando un videoclip, cuando te decían: ‘Vamos a ponerles aceite, péguense más, meneá’. Son todas situaciones en las que estás haciendo cosas que no querés”, expresó la ex actriz de Casi Ángeles.
Hoy, a la distancia, el crudo testimonio de la ex Teen Angels reabre un debate urgente sobre la violencia estética y el precio destructivo de la fama, publicó Vía País.