Bizarrap anunció que tiene una nueva sesión: quién es el elegido

El productor encendió las redes al anunciar que en pocas horas se podrá escuchar una nueva entrega junto a un consagrado artista, en una alianza que se venía esperando hace tiempo.
El anuncio, realizado este martes mediante una fotografía en Instagram, revela que el invitado para esta nueva entrega es el artista puertorriqueño Myke Towers, y su estreno está previsto para este miércoles.
Esta sesión marca el regreso del productor tras su último lanzamiento el 26 de diciembre de 2025 junto a J Balvin, y se suma a una trayectoria de éxitos globales que incluye colaboraciones con figuras de la talla de Shakira, Daddy Yankee, Residente y Quevedo.
Por su parte, Myke Towers, de 32 años, llega a este proyecto en un momento de gran actividad, pues actualmente se encuentra realizando una exitosa gira de conciertos por España antes de trasladar su tour a América.
La relevancia de Bizarrap en la cultura popular continúa en ascenso, consolidándose como una de las figuras argentinas más influyentes en el exterior. Además de su producción musical, el artista ha diversificado su carrera participando en el espectáculo de medio tiempo de la NFL en Madrid, colaborando con la banda Gorillaz y prestando su voz para el doblaje latinoamericano de la película de Pixar, Toy Story 5.
No obstante, este nuevo hito profesional ocurre en un contexto personal difícil para el artista. Recientemente, Bizarrap expresó su pesar por el fallecimiento de Lucas Vignale, quien fuera el director artístico de varios de sus videos.
Tras el trágico accidente aéreo de Vignale en Río de Janeiro el pasado 14 de junio, el productor le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales, asegurando que su arte y sus recuerdos permanecerán vigentes.