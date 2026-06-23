Reforma previsional: senadores del PJ piden un informe técnico independiente

La reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo provincial sumó este martes un nuevo capítulo en el Senado, luego de que los legisladores del bloque justicialista solicitaran la intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) para elaborar un informe técnico actuarial independiente sobre el proyecto en debate.

El planteo fue realizado durante la sesión de la Cámara Alta y se alineó con la postura que previamente habían expresado los integrantes de la Liga de Intendentes Justicialistas, quienes participaron de las reuniones de comisión donde se analiza la iniciativa oficial.

Según indicaron los senadores de la oposición, antes de avanzar con una modificación estructural del sistema previsional resulta necesario contar con estudios técnicos que permitan proyectar de manera objetiva y realista las consecuencias que podrían derivarse de los cambios propuestos.

Reclaman estudios actuariales y respaldo constitucional

Los legisladores fundamentaron el pedido en el artículo 41 de la Constitución de Entre Ríos, que establece que toda normativa previsional debe sustentarse en criterios técnicos que aseguren la proporcionalidad entre aportes y beneficios, considerando factores como la edad, los años de servicio y la participación del Estado.

Desde el bloque justicialista advirtieron que cualquier modificación que altere esos parámetros sin una adecuada valuación actuarial podría presentar cuestionamientos desde el punto de vista constitucional.

Por ese motivo, solicitaron que el CPCEER, organismo con competencia específica en la materia, elabore un informe independiente que permita analizar con rigor el impacto económico y previsional de la reforma impulsada por el Ejecutivo provincial.

Observaciones sobre el proyecto en debate

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas ya participó de las reuniones de comisión desarrolladas en el Senado, donde aportó una mirada técnica sobre la situación del sistema previsional. En ese ámbito, sus representantes señalaron la existencia de un déficit y plantearon la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sustentabilidad del régimen sin afectar derechos adquiridos.

Los senadores del PJ sostuvieron además que el proyecto presenta omisiones relevantes y cuestionaron la falta de escenarios que contemplen variables consideradas clave, entre ellas la deuda que mantiene ANSES con la provincia y la evolución futura de recursos vinculados al IVA.

“La discusión previsional requiere responsabilidad y sustento técnico. No se trata sólo de números, sino de garantizar derechos y previsibilidad para miles de entrerrianos y entrerrianas”, expresó el senador Víctor Sanzberro.

La iniciativa presentada establece además que el informe deberá elaborarse con plena autonomía metodológica, estar suscripto por actuarios matriculados y contar con la validación del Consejo Directivo correspondiente para garantizar su rigurosidad y validez técnica.