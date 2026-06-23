Academia de Guitarra ofrecerá un concierto en la Feria de Salta y Nogoyá por el aniversario de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Academia de Guitarra ofrecerá un concierto especial este domingo en la Feria de Salta y Nogoyá, en el marco de los festejos por los 213 años de historia de Paraná. Participarán niños, jóvenes y adultos con un repertorio íntegramente entrerriano.
La Academia de Guitarra será una de las protagonistas de los festejos por el 213° aniversario de Paraná con un concierto que se realizará este domingo a las 10:30 horas en el predio de la Feria de Salta y Nogoyá. Asimismo, la presentación reunirá a alumnos de distintas edades que interpretarán un repertorio dedicado a la música y la identidad cultural de la región.
La actividad forma parte de las celebraciones que recuerdan el 25 de junio de 1813, fecha en la que la Asamblea del Año XIII elevó a Paraná al rango de Villa bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. En ese contexto, diversas propuestas artísticas y culturales se desarrollan en la ciudad para conmemorar un nuevo aniversario de su historia.
La presentación de la Academia de Guitarra buscará aportar un homenaje musical a la capital entrerriana, poniendo en valor obras que forman parte del patrimonio cultural de la provincia y que reflejan paisajes, costumbres y tradiciones vinculadas al río y a la vida de sus habitantes.
Un escenario para compartir el trabajo de todo el año
La directora de la academia, Stella Maris Jorge, dialogó sobre la propuesta y destacó la importancia que tiene esta presentación para los alumnos y sus familias.
“Con nuestra academia, en esta oportunidad van a ir niños, jóvenes y adultos. Nos vamos a hacer presente el domingo 28 de junio a las 10:30 horas en el predio de la Feria de calle Salta y Nogoyá con un repertorio local”, expresó.
La docente explicó que el espectáculo es el resultado de un proceso de preparación que comenzó hace varios meses y que implicó el trabajo conjunto de estudiantes de distintas edades. Además, valoró el acompañamiento recibido para concretar la participación en los festejos. “Hemos ido preparando hace un tiempo este repertorio. Quiero agradecer a la Municipalidad y a Armando Toloy”, manifestó.
La expectativa también alcanza a las familias de los alumnos, quienes acompañan de cerca cada instancia de formación artística. En ese sentido, Jorge resaltó la importancia de generar espacios donde los estudiantes puedan mostrar lo aprendido frente al público.
Un homenaje musical a la identidad entrerriana
El repertorio elegido para la ocasión estará integrado por composiciones profundamente ligadas a la cultura regional. Entre las obras que interpretarán se encuentran “Yo soy de Paraná”, de Jorge Méndez; “Canción a Puerto Sánchez”; “Puentecito de La Picada”; “Canción de cuna costera”, de Linares Cardozo; y “Pescador espinelero”.
Se trata de canciones que evocan paisajes característicos de Entre Ríos, historias vinculadas al río Paraná y expresiones propias de la identidad litoraleña. La selección apunta a destacar el valor de la música popular como herramienta de transmisión cultural entre generaciones.
“Todo es repertorio de nuestra tierra”, afirmó Stella Maris Jorge al referirse a las obras que formarán parte de la presentación.