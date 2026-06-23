La China Suárez habría agarrado del pelo a una joven que se acercó a Mauro Icardi

La China Suárez habría protagonizado un altercado con una joven que se acercó a Mauro Icardi durante una salida nocturna en un boliche de Costanera Norte. La versión fue difundida en el programa LAM y no contó con declaraciones públicas de los involucrados.

Según relató la panelista Carolina Molinari, el episodio se habría producido la semana pasada en el sector VIP de Tequila, adonde la actriz y el futbolista habrían llegado luego de cenar en un restaurante de la Costanera.

De acuerdo con el testimonio citado al aire, una joven rubia se habría acercado a Icardi dentro del reservado. Molinari sostuvo que el delantero habría respondido de manera cordial y que esa situación habría generado la reacción de la China Suárez.

El relato que se difundió en televisión

La panelista afirmó que la actriz habría tomado a la joven del cabello y la habría apartado del lugar. “La China la agarró de atrás así de los pelos y la corrió”, describió Molinari al contar la versión que recibió de una persona que habría presenciado la situación.

Siempre según ese relato, la seguridad del local habría evaluado intervenir y retirar a la joven del sector VIP. Sin embargo, no habría sido expulsada y habría permanecido en el boliche, ya que sería una clienta habitual del lugar.

Molinari también señaló que la persona que le aportó la información consideró que la joven no habría tenido una actitud provocadora. El debate en el programa se centró en la presunta predisposición que habría mostrado Icardi frente al acercamiento.

La salida de la pareja en Buenos Aires

La China Suárez y Mauro Icardi se encontraban juntos en Buenos Aires y compartieron una salida nocturna que fue registrada en imágenes difundidas en redes sociales y medios de espectáculos. En algunas fotografías se los vio abrazados y besándose en el reservado del local.

El futbolista permanece en el país en el marco del régimen de visitas de sus hijas, mientras continúa el conflicto judicial y mediático con Wanda Nara. En ese contexto, cada aparición pública de la pareja suele generar repercusión.

Por el momento, ni la actriz, ni Icardi, ni el boliche realizaron manifestaciones públicas sobre el episodio relatado en LAM.