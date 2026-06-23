Paraná amaneció con sensación térmica de -1,2°C en medio de la ola polar

En el marco de una intensa masa de aire polar que afecta a gran parte del país, la ciudad de Paraná atravesó este martes una de las mañanas más frías del año, con una temperatura de apenas 2,6°C y una sensación térmica de -1,2°C, registrada a la hora 8. Las bajas temperaturas volvieron a dejar postales de heladas en distintos puntos de Entre Ríos y obligaron a extremar los cuidados, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Las heladas volvieron a cubrir campos, banquinas y espacios verdes de numerosas localidades entrerrianas, donde el amanecer presentó temperaturas cercanas al punto de congelación. El fenómeno se hizo sentir especialmente en zonas rurales, donde la escarcha volvió a teñir de blanco la vegetación.

Alerta por frío extremo

El frío persistirá durante los próximos días. El pronóstico oficial anticipa mínimas de 3°C para miércoles y jueves, mientras que las máximas oscilarán entre los 12°C y 16°C. Recién hacia el fin de semana se observaría una leve recuperación térmica, aunque las mañanas continuarán siendo muy frías.

En este contexto, continúa vigente una alerta amarilla por frío extremo para Entre Ríos y otras provincias del centro y norte del país. El SMN advirtió que las temperaturas pueden generar efectos de leves a moderados sobre la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los especialistas recomendaron evitar la exposición prolongada al aire libre durante las primeras horas del día, utilizar varias capas de abrigo, calefaccionar los ambientes de manera segura y prestar especial atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Una semana marcada por el aire polar

La irrupción de aire frío coincidió con el inicio del invierno y provocó un marcado descenso térmico en toda la región. De acuerdo con los pronósticos, las condiciones de estabilidad atmosférica favorecerán nuevas heladas durante las próximas madrugadas, especialmente en áreas rurales y suburbanas.

Para Paraná, el SMN prevé jornadas mayormente soleadas durante gran parte de la semana, aunque con temperaturas mínimas muy bajas y un ambiente plenamente invernal que seguirá dominando el escenario meteorológico entrerriano.