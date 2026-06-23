Ola polar y alerta por frío extremo: anticipan heladas intensas y mínimas bajo cero

La ola polar que avanza sobre gran parte del territorio nacional genera temperaturas muy bajas, heladas generalizadas y condiciones de tiempo estable. En el centro y norte argentino se registran valores térmicos entre 2 °C y 4 °C por debajo de los promedios climáticos habituales para esta época del año.

Las condiciones invernales se harán sentir especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, cuando el frío alcanzará su mayor intensidad en amplias regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para casi todos los departamentos de Entre Ríos y otras trece provincias.

Heladas generalizadas y ambiente seco

Los especialistas anticiparon que las heladas serán de moderadas a fuertes y abarcarán una extensa área que incluye la región Pampeana, Cuyo, el norte de la Patagonia y amplios sectores del NOA y NEA. Incluso provincias donde los eventos de frío extremo suelen ser menos frecuentes podrían registrar temperaturas cercanas o inferiores a los 0 °C.

La situación estará favorecida por la combinación de aire polar, escasa nubosidad y vientos débiles, factores que potencian el enfriamiento nocturno y permiten una rápida pérdida de calor desde la superficie.

A ello se suma una semana con muy pocas precipitaciones. Los modelos meteorológicos prevén lluvias por debajo de los valores normales sobre gran parte del centro del país, el Litoral, el norte argentino y la región de Cuyo.

El frío persistirá hasta fin de mes

Las precipitaciones quedarían restringidas a sectores puntuales de la cordillera y algunas zonas del extremo sur argentino, donde podrían mantenerse condiciones algo más inestables. En el resto del territorio, los acumulados previstos son escasos o directamente nulos.

Desde el punto de vista agropecuario, el escenario genera preocupación por el riesgo de daños en cultivos sensibles y pasturas debido a la repetición de heladas intensas durante varios días consecutivos. No obstante, la ausencia de lluvias permitirá avanzar con tareas rurales en aquellas áreas donde los suelos presentan condiciones adecuadas.

Frío intenso y jornadas estables: cómo seguirá el tiempo en Paraná

El pronóstico para Paraná elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que continuará el tiempo estable durante los próximos días, con temperaturas invernales en las primeras horas de la jornada y sin probabilidades de precipitaciones.

Para este martes, se prevé una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 12. La mañana comenzará con neblinas y cielo parcialmente nublado, mientras que durante la tarde predominará el sol. Los vientos serán leves, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El miércoles se mantendrán las condiciones estables, con una mínima de 3 grados y una máxima de 11. El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día y no se esperan lluvias.

A partir del jueves comenzará un leve ascenso de las temperaturas. Para esa jornada se pronosticó una mínima de 5 grados y una máxima de 16, con cielo algo nublado y condiciones agradables durante la tarde.

El viernes continuará la tendencia de recuperación térmica. La mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 16, con predominio de sol y vientos suaves.

Fin de semana con temperaturas en ascenso

El sábado se perfila como una de las jornadas más templadas de la semana. El SMN prevé una mínima de 8 grados y una máxima de 17, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Para el domingo se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 12. Si bien aumentará la nubosidad, el tiempo permanecerá estable. Además, se anuncian ráfagas que podrían oscilar entre 42 y 50 kilómetros por hora.