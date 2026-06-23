La Feria en tu Barrio suma nuevos puntos de venta con alimentos a precios accesibles

La iniciativa municipal continuará esta semana en barrio Empleados de Comercio, la Peatonal y Plaza Sáenz Peña. El programa ya alcanzó 77 puntos de distribución y promueve la venta directa entre productores y consumidores.
La Feria en tu Barrio continuará esta semana recorriendo distintos sectores de Paraná con su propuesta de comercialización de alimentos a precios accesibles. El programa municipal, que ya llegó a 77 puntos de distribución en la ciudad, volverá a ofrecer productos frescos y elaborados por productores y emprendedores locales.
La agenda comenzará este miércoles en el playón polideportivo “Fernando Gabriel Piérola”, ubicado sobre calle Artigas, en barrio Empleados de Comercio. Allí, de 9 a 12.30, los vecinos podrán acceder a la habitual oferta de alimentos y productos regionales.
La propuesta seguirá el jueves en la Peatonal San Martín, de 8 a 12.30, uno de los espacios con mayor convocatoria debido a su ubicación estratégica en el centro de la ciudad.
Un programa que sigue creciendo
El cierre de la semana será el sábado en Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay, donde la feria funciona como uno de los puntos fijos del cronograma semanal.
El subsecretario de Producción de la Municipalidad, Oscar Bustamante, destacó el crecimiento de la iniciativa y el acompañamiento de los vecinos. “Gracias a la participación de productores y emprendedores locales, cada jornada reúne a una gran cantidad de personas que acceden a productos de calidad a precios accesibles”, señaló.
Además, remarcó la importancia de la presencia de la feria en el microcentro paranaense. “La Peatonal funciona muy bien, con un flujo constante de gente y constituye una instancia que muchos paranaenses tienen incorporada a su calendario para encontrarse con los productores”, expresó.
Promoción de la soberanía alimentaria
La Feria en tu Barrio forma parte de las políticas alimentarias impulsadas por la Municipalidad de Paraná para fomentar la soberanía alimentaria y fortalecer los circuitos cortos de comercialización.
A través de este sistema de venta directa, los consumidores acceden a alimentos de calidad a valores accesibles, mientras que productores y emprendedores locales cuentan con un espacio para comercializar sus productos sin intermediarios.
Desde el Municipio destacaron que el programa continúa ampliando su alcance territorial y consolidándose como una alternativa para favorecer el consumo local y el desarrollo de la economía social en distintos barrios de la capital entrerriana.