“Quiero cumplir mi sueño”: Julián Álvarez pidió ser transferido del Atlético de Madrid

Julián Álvarez pidió ser transferido y puso en duda su continuidad en Atlético de Madrid. El delantero de la Selección Argentina realizó la declaración luego del triunfo 2-0 ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Consultado por los rumores que lo vinculan con distintos clubes europeos, el atacante surgido en River reconoció que ya habló con personas de la institución española. “La verdad, no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club con los que tenía que hablar”, expresó.

Luego, Julián Álvarez fue contundente sobre su futuro: “Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”. Sus palabras se conocieron en medio de versiones que lo relacionan con Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona y Real Madrid.

El delantero integra el plantel de Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, y su declaración abrió interrogantes sobre su continuidad de cara al próximo mercado de pases europeo.

💣🔥“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño” La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

La respuesta desde Atlético de Madrid

Desde el club español fijaron una postura pública sobre la situación del argentino. Según la información difundida, la respuesta de la dirigencia fue clara: “Julián no está en venta”.

También se indicó que el atacante tiene una cláusula de rescisión valuada en 500 millones de euros. Por ese motivo, una eventual salida dependerá de las negociaciones que puedan surgir en las próximas semanas y de la decisión que adopte Atlético de Madrid.

🇦🇷 Almada y Molina fueron titulares en el triunfo de @Argentina frente a Austria (2-0) en la segunda jornada del Mundial 2026, en el que también participaron Julián y Nico, sellando su clasificación para dieciseisavos👏 pic.twitter.com/M3Sd7E5sEN — Atlético de Madrid (@Atleti) June 23, 2026

La situación sumó otro episodio luego de que la cuenta oficial del club compartiera un mensaje por el triunfo argentino ante Austria. La publicación celebró los 60 partidos de Nahuel Molina con la Selección y mostró imágenes del lateral junto a Thiago Almada, sin incluir a Julián Álvarez.

Con la Selección, ya clasificado

Mientras se define su futuro a nivel de clubes, Álvarez continúa concentrado con la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró dos triunfos en sus primeras presentaciones y aseguró el pase a los dieciseisavos de final.

La Albiceleste cerrará la fase de grupos ante Jordania el próximo sábado, desde las 23. El encuentro servirá para definir la posición final de Argentina dentro de la zona.