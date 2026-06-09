Mauro Icardi compartió una imagen de la China Suárez en Maldivas y sorprendió a todos

Las redes sociales volvieron a poner en el centro de la escena a Mauro Icardi y la China Suárez, quienes compartieron nuevas imágenes de sus vacaciones en Maldivas y generaron una fuerte repercusión entre sus seguidores.

La publicación fue realizada por el delantero del Galatasaray, que recopiló distintas postales de los días que pasó junto a la actriz en el archipiélago asiático. Entre paisajes paradisíacos, playas de arena blanca y momentos de descanso, una fotografía en particular terminó acaparando la atención de los usuarios.

En una de las imágenes difundidas por Mauro Icardi, se observa a la China Suárez practicando nudismo frente al mar. La fotografía fue publicada con las zonas íntimas censuradas y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados por quienes siguen a la pareja en Instagram.

El posteo estuvo acompañado por un mensaje romántico dedicado a la actriz. “El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos”, escribió el futbolista junto a una serie de fotografías que muestran distintos momentos del viaje.

Un viaje que sigue dando que hablar

Las imágenes de Maldivas llegaron pocos días después de que la pareja también compartiera recuerdos de su paso por Japón, otro de los destinos elegidos durante sus vacaciones.

Tanto Mauro Icardi como la China Suárez publicaron numerosas postales de ambos recorridos, donde se los vio disfrutando de actividades turísticas, paisajes naturales y momentos de intimidad lejos de la exposición habitual que rodea sus vidas.

Las fotografías muestran a la pareja recorriendo playas, descansando frente al mar y compartiendo distintas experiencias durante la estadía en uno de los destinos turísticos más exclusivos del planeta.

Reacciones en las redes

Como suele ocurrir con cada publicación de la pareja, las imágenes generaron miles de comentarios y reacciones en redes sociales.

Mientras muchos seguidores destacaron las fotografías y los mensajes que compartieron durante el viaje, otros cuestionaron algunos aspectos de la exposición pública de la pareja.

Sin embargo, ni Mauro Icardi ni la China Suárez respondieron a los comentarios y continuaron compartiendo contenido de sus vacaciones, una etapa que ambos vienen mostrando de manera constante a través de sus perfiles oficiales.