Wanda Nara aseguró que Icardi debe más de 20 meses de cuota alimentaria

En medio de la disputa judicial que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara afirmó que el futbolista adeuda más de 20 meses de alimentos para sus hijas. También cuestionó que pueda salir del país mientras, según sostuvo, incumple con esa obligación.
La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar un nuevo capítulo luego de que la empresaria y conductora realizara fuertes declaraciones sobre la situación judicial que mantiene con el padre de sus hijas.
Durante una entrevista, Wanda aseguró que Icardi adeuda más de 20 meses de cuota alimentaria y cuestionó que el futbolista continúe desarrollando una vida normal y realizando viajes al exterior pese a esa situación. Además, defendió su rol como madre y rechazó las críticas que suele recibir en medio de la exposición pública del conflicto.
“Ahora las chicas vuelven conmigo y van a seguir con su vida habitual y con todos sus tratamientos. La más chica está con un tratamiento que tiene que seguir”, explicó al referirse a la organización familiar y al seguimiento médico de sus hijas.
La defensa de su rol como madre
Wanda afirmó que informó detalladamente a Icardi sobre las actividades y compromisos de las niñas durante el tiempo que permanecieron con él. Según indicó, también dejó a disposición los contactos de los profesionales que las atienden para que pudiera coordinar cualquier modificación de fechas, publicó Minuto Uno.
“Mis hijas tienen todos los estudios al día, si hay algo que soy es buena madre. Siempre tratan de ensuciarme a mí con cosas que no tienen nada que ver”, sostuvo la mediática.
En ese contexto, remarcó que afronta personalmente los gastos vinculados a la educación, la cobertura médica y las necesidades cotidianas de sus hijas. “Yo pago el colegio, pago la obra social, pago todo lo que se necesite de las nenas”, manifestó.
El reclamo por la cuota alimentaria
La empresaria fue especialmente crítica respecto del supuesto incumplimiento de la cuota alimentaria por parte del delantero argentino. “Debe más de 20 meses de alimentos y se muestra con una vida súper lujosa”, afirmó.
Asimismo, señaló que el hecho de contar con ingresos propios no exime al futbolista de sus responsabilidades. “La madre tiene porque me rompo el alma trabajando y siempre trabajé. Nunca les va a faltar nada a mis hijos, pero es el derecho de él”, expresó.
Finalmente, Wanda cuestionó que Icardi pueda salir del país pese a la deuda que denunció. “Estaría bueno que no salga, justamente como pasó en el caso de un montón de famosos que conocemos que no han salido del país por deber una cuota alimentaria. Por ser Mauro Icardi no se puede castigar o no castigar con otra vara porque las únicas perjudicadas acá son las nenas”, concluyó.