Tuberculosis: Entre Ríos registró un aumento del 38,8% en los casos detectados

La tuberculosis en Entre Ríos mostró un fuerte crecimiento durante 2026 y encendió una señal de alerta sanitaria en la provincia. Según los datos difundidos por el Boletín Epidemiológico Nacional N° 813, correspondiente a la semana epidemiológica 23, los casos confirmados aumentaron un 38,8% en comparación con el mismo período del año pasado.

De acuerdo con el informe oficial, entre las semanas 1 y 22 de 2025 se habían registrado 85 casos de tuberculosis en territorio entrerriano, con una tasa de 5,83 por cada 100.000 habitantes. En el mismo lapso de 2026, la cifra ascendió a 118 casos, con una tasa de 8,07 por cada 100.000 habitantes.

El incremento representa 33 nuevos diagnósticos bajo vigilancia epidemiológica y posiciona a Entre Ríos entre las provincias con mayor crecimiento relativo del país, solo por detrás de Misiones y Mendoza.

La tendencia también se replica a nivel nacional

El aumento registrado en Entre Ríos forma parte de un escenario nacional de crecimiento sostenido de la enfermedad.

El Boletín Epidemiológico Nacional destacó que “entre 2020 y 2026, considerando las notificaciones acumuladas desde la semana epidemiológica 1 hasta la 22 de cada año, se observa una tendencia general ascendente”.

En ese contexto, el año 2026 alcanzó el valor más alto de toda la serie estadística, con 6.482 casos notificados en todo el país durante las primeras 22 semanas del año.

Las autoridades sanitarias señalaron además que el incremento se concentró principalmente en las regiones Centro, NEA y Cuyo.

La región Centro concentra la mayor cantidad de nuevos casos

La región Centro, integrada por Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, fue la que aportó el mayor número de nuevos diagnósticos.

“El incremento se concentró principalmente en las regiones Centro, NEA y Cuyo. En términos absolutos, la zona Centro aportó el mayor número de casos adicionales, con 264 casos más que en 2025”, indicó el informe.

Dentro de ese grupo, Buenos Aires sumó 186 casos más respecto del año anterior, Santa Fe 115, Córdoba 55 y Entre Ríos 33.

Los especialistas advierten que la situación exige reforzar las estrategias de prevención, diagnóstico y seguimiento de pacientes para evitar una mayor propagación de la enfermedad.

Qué factores explican el aumento

Según el análisis realizado por las autoridades sanitarias, el crecimiento de los casos responde a una combinación de factores sociales, económicos y sanitarios.

Al evaluar la evolución de la enfermedad durante los últimos años, el informe técnico señaló que “este aumento refleja tanto la persistencia de determinantes sociales y sanitarios que favorecen la transmisión de la patología como la recuperación de las actividades de detección y diagnóstico”.

A quiénes afecta principalmente la enfermedad

El perfil epidemiológico de la tuberculosis se mantuvo estable en los últimos años. El informe nacional indicó que continúa observándose una mayor incidencia en varones y un predominio de casos entre adultos jóvenes.

De hecho, el 61,5% de los casos incidentes registrados en el país se concentra en personas de entre 15 y 44 años.

Asimismo, la forma pulmonar sigue siendo la presentación más frecuente de la enfermedad, representando el 84,4% de los casos detectados en Argentina.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación informó que continúa distribuyendo insumos esenciales para el diagnóstico, como cartuchos para pruebas moleculares y dosis de Derivado Proteico Purificado (PPD), además de trabajar junto a las provincias para fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la calidad de los registros sanitarios.