Detectan nuevas variantes de gripe A en Entre Ríos: aumento de casos y alerta por internaciones

La provincia de Entre Ríos ya registra casos de las nuevas variantes de la gripe A, en el marco de un aumento sostenido de contagios a nivel nacional que marca un inicio adelantado de la temporada invernal.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N°812, correspondiente a la semana epidemiológica 22 de 2026, la región del Cono Sur —con Argentina a la cabeza— atraviesa una “tendencia ascendente y acelerada de inicio de temporada invernal austral”, con un fuerte crecimiento de las enfermedades respiratorias.

En este contexto, Entre Ríos aparece dentro del mapa de vigilancia genómica con casos confirmados de Influenza A(H3N2), una de las variantes predominantes este año. De acuerdo al informe, en la provincia se detectaron “2 casos de Influenza A(H3N2) subclado J.2.4.1/K” en 2025 y otros “2 casos” en lo que va de 2026, acumulando cuatro secuenciaciones completas de esta variante.

Además, el análisis de laboratorio realizado entre las semanas 1 y 20 de este año indica que en Entre Ríos se estudiaron siete casos de influenza, con el siguiente detalle: dos correspondientes a Influenza A(H3N2) subtipificada, dos sin subtipificación genómica profunda y tres casos de Influenza B.

La situación nacional

A nivel país, el informe advierte que los cuadros de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) muestran un crecimiento sostenido desde la semana 9, superando los niveles esperados entre las semanas 11 y 20, impulsados casi exclusivamente por el virus Influenza A(H3N2). En ese marco, la positividad de las muestras en centros ambulatorios alcanzó el 45,6% en la última medición.

El impacto sanitario ya se refleja tanto en las guardias como en las internaciones. Según datos de la Red Argentina de Unidades Centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave (UC-IRAG), en las primeras 22 semanas del año se registraron 2.672 hospitalizaciones por cuadros respiratorios severos, en coincidencia con el aumento de circulación de influenza.

A diferencia de años anteriores, donde el protagonismo lo tuvieron el Covid-19 o el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el escenario actual muestra una clara predominancia de la gripe. De hecho, el informe señala que las detecciones de coronavirus se mantienen en niveles bajos, con apenas un caso positivo en la última semana analizada.

Rangos etarios

En cuanto a la distribución por edades, los menores de 10 años concentran el 47% de los casos totales de influenza, seguidos por adolescentes. Sin embargo, los cuadros más graves se registran en adultos mayores de 60 años, quienes presentan la mayor tasa de hospitalización.

La importancia de la vacunación

Ante este panorama, el Ministerio de Salud de Entre Ríos reforzó el llamado a la vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo. La provincia ya superó el 60% de cobertura en la población prioritaria y cuenta con dosis disponibles en más de 400 vacunatorios.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de completar los esquemas de vacunación y mantener las medidas de prevención, en un contexto donde la gripe A se posiciona como la principal causa de consultas médicas e internaciones en el país.