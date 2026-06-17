Aumentan los casos de gripe en Argentina y confirman el predominio de una variante de influenza

El Boletín Epidemiológico Nacional reportó un crecimiento sostenido de virus respiratorios, impulsado por la influenza A(H3N2). Mientras tanto, los casos de chikungunya continúan en descenso y el dengue mantiene una baja circulación.
El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 22 confirma que Argentina continúa atravesando un aumento en la circulación de virus respiratorios a partir de la SE 10. Si bien este incremento se mantiene dentro de los niveles esperados para esta época del año, confirma el adelanto de la temporada que se viene observando durante los últimos años.
Este incremento se produce a expensas del virus de influenza A(H3N2) que representa el 98% de los casos de influenza notificados. Durante la última semana, se notificaron 159 casos de influenza en pacientes ambulatorios, con una positividad del 45,6%, y 271 nuevas notificaciones en pacientes internados respecto a las informadas en el BEN anterior.
La vigilancia genómica realizada por la ANLIS Malbrán confirma el predominio casi exclusivo del subclado J.2.4.1 (K) de influenza A(H3N2). De las 297 muestras secuenciadas entre 2025 y lo que va de 2026, el 86% correspondió a esta variante. Durante la SE 20 se identificaron 17 nuevos casos y el total acumulado en 2026 asciende a 223 detecciones. Las regiones NOA y Centro son las más afectadas, con 90 casos y 80 casos respectivamente en 2026. El resto se distribuye entre las regiones de Cuyo (26), Sur (14) y NEA (13).
Fiebre chikungunya
Con respecto al brote de fiebre chikungunya, el BEN informa que, luego del pico alcanzado en la SE 16, se mantiene la tendencia descendente con una disminución progresiva de los casos confirmados y probables. Durante la SE 22 se notificaron 52 nuevos casos, de los cuales solo 15 corresponden específicamente a esta semana por fecha de inicio de síntomas o consulta. Los 37 restantes son notificaciones demoradas de semanas previas.
El total acumulado de la temporada asciende a 2.694 casos confirmados y probables, de los cuales el 96% corresponde a la región del NOA. Salta continúa siendo la provincia que concentra la mayor cantidad de casos con 1.446 confirmados y probables. Le siguen Tucumán, con 678 casos, Santiago del Estero con 230 y Jujuy con 195.
Si bien el brote se encuentra en una fase de retroceso respecto de los meses de marzo y abril, persiste una actividad significativa en algunas jurisdicciones. Por este motivo, se recomienda mantener las acciones de vigilancia epidemiológica, especialmente en provincias que continúan registrando transmisión, como Catamarca, Santiago del Estero y Buenos Aires.
Dengue
En relación con el dengue, durante la SE 22 no confirmaron nuevos casos y el total acumulado de la temporada es de 65 casos confirmados. El 57% de estos confirmados no presentan antecedente de viaje (son autóctonos o en investigación), mientras que el 43% tiene antecedente de viaje a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.
Si bien en la actualidad Argentina registra una baja circulación de dengue a nivel nacional y los casos confirmados continúan siendo escasos y aislados, en las últimas semanas se comenzó a observar un aumento en la notificación de casos probables, principalmente en las jurisdicciones de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe. En este contexto, resulta fundamental mejorar la calidad de la vigilancia epidemiológica, promoviendo la toma de segundas muestras y completando los estudios diagnósticos en los casos probables para confirmar o descartar dengue de manera adecuada.