La tradicional quema del muñeco de Sant Joan volverá a reunir a familias en la Costanera de Paraná

La celebración de Sant Joan volverá a encender el fuego de una de las tradiciones más antiguas de la colectividad catalana en Paraná. Este domingo, desde las 16.30, el Casal de Catalunya llevará adelante una nueva edición de la tradicional quema del muñeco en el balneario municipal de la Costanera Baja, una propuesta abierta a toda la comunidad que combina historia, cultura y actividades familiares.

La referente de la institución, Mercedes Porqueres, invitó a los paranaenses a participar de una fiesta que se realiza desde hace más de dos décadas y que ya forma parte del calendario cultural de la ciudad.

“Hace 26 años consecutivos, salvo los dos años de pandemia, que hacemos la Fiesta de Sant Joan en el balneario municipal de la Costanera Baja”, destacó.

La actividad se desarrollará en homenaje a una celebración profundamente arraigada en Cataluña y que cada año reúne a descendientes de inmigrantes y vecinos interesados en conocer sus costumbres.

Una tradición centenaria ligada al fuego

La protagonista de la jornada será la tradicional quema del “ninot”, un gran muñeco confeccionado especialmente para la ocasión por integrantes del Casal y niños que participan de los talleres de la institución.

“Se coloca el ninot, un muñeco enorme, divino, que estamos haciendo y que los chicos van a terminar de preparar en los próximos días”, explicó Porqueres.

La ceremonia comenzará con el armado de la fogata y distintas actividades recreativas. Habrá micrófono abierto para que los asistentes compartan recuerdos y experiencias vinculadas a las antiguas celebraciones de San Juan.

“La gente cuenta, los abuelos les cuentan a los nietos cómo era su San Juan cuando eran chicos. Es una fiesta preciosa y muy familiar”, señaló.

Música, danzas y estrellitas para los más chicos

La programación incluirá espectáculos musicales y danzas tradicionales catalanas. Entre ellas, la sardana, considerada una de las expresiones culturales más representativas de Cataluña. “Luciano Zapata les enseña a bailar una sardana, que es una danza tomada de las manos”, comentó la referente del Casal.

Cuando llegue el atardecer, se encenderán las antorchas y se procederá a la quema del muñeco, mientras los niños recibirán estrellitas luminosas para acompañar el ritual. “Es una fiesta muy linda”, resumió Porqueres.

El significado de la quema del muñeco

La referente explicó que la celebración tiene raíces ancestrales y está vinculada a los rituales del solsticio de verano en Europa. “Es una tradición antiquísima, anterior al cristianismo. Se le considera al fuego un poder purificador”, explicó.

Según relató, en el hemisferio norte la festividad coincide con la llegada del verano y funciona como un homenaje al sol. También existen tradiciones relacionadas con el agua, considerada otro elemento purificador.

Sant Joan: el domingo será la tradicional quema del muñeco

“Nosotros lo que hacemos es una fiesta para que todo el mundo la disfrute. Los muñecos nunca han tenido nada que ver con personas ni con animales. Son construcciones que se pueden quemar”, aclaró.

Porqueres también recordó que el Casal de Catalunya, ubicado en Urquiza 1225, continúa desarrollando actividades culturales durante todo el año, con clases de catalán, talleres para niños, danzas tradicionales y encuentros con comunidades catalanas de distintos países.

“Los esperamos a todos este domingo desde las 16.30 hasta la caída del sol”, invitó.