La Unión Suiza celebrará sus 135 años con una muestra de objetos históricos, chocolate y gastronomía típica

REDACCIÓN ELONCE
La entidad paranaense abrirá sus puertas este viernes para compartir reliquias, fotografías y objetos conservados por familias suizas. La actividad será abierta al público y formará parte de los festejos por los 135 años de la institución.
La Unión Suiza de Paraná comenzará a celebrar sus 135 años de historia con una actividad abierta a toda la comunidad. Se trata de la muestra denominada “Nuestras raíces”, una propuesta que reunirá objetos históricos, fotografías, documentos y elementos conservados por familias descendientes de inmigrantes suizos radicadas en la capital entrerriana.
La actividad se realizará este viernes desde las 19 en la sede de la institución, ubicada en calle Facundo Zurivia 713, y forma parte de una serie de eventos organizados con motivo del aniversario que se cumplirá oficialmente el próximo 1 de agosto.
“Somos una comunidad de mucho tesón, trabajo y de seguir adelante. Las cosas que pasan en la vida no nos han doblegado y hoy estamos llegando a los 135 años de la Unión Suiza de Paraná”, expresó Diego Burgos, integrante de la institución.
Reliquias familiares y piezas con siglos de historia
La muestra incluirá elementos de gran valor histórico y afectivo que fueron preservados por distintas familias de origen suizo de la ciudad. “Hay familias que han conservado cosas durante muchísimo tiempo. Se van a exponer objetos muy históricos que fueron traídos desde Suiza”, explicó Burgos.
Entre las piezas más destacadas se encuentra una imagen religiosa con varios siglos de antigüedad. “Hay una virgen que se va a exponer y que tiene alrededor de 450 años”, reveló.
Además, los visitantes podrán observar libros antiguos, fotografías, trabajos manuales y otros elementos vinculados a la historia de la colectividad suiza en Paraná.
Reconocimientos y recuperación de la memoria institucional
La jornada también incluirá homenajes a familias vinculadas históricamente con la institución y el descubrimiento de placas que fueron recuperadas de la antigua sede. “Va a haber reconocimientos a algunas familias y descubrimientos de placas que hemos podido recuperar de la vieja institución”, adelantó Burgos.
La intención es poner en valor el legado de generaciones de inmigrantes y descendientes que contribuyeron al desarrollo de la ciudad y mantuvieron viva la identidad cultural suiza.
La actividad será libre y gratuita y está destinada tanto a integrantes de la colectividad como al público en general.
Gastronomía típica y más festejos en agosto
Como ocurre habitualmente en los encuentros de la comunidad suiza, la gastronomía también tendrá un lugar destacado. “Va a haber una torta de queso típica de Suiza y una degustación de miel de castaña traída desde ese país por uno de nuestros socios”, contó Burgos.
Los festejos continuarán el 1 y 2 de agosto, fechas en las que la colectividad celebrará la independencia de Suiza con nuevas actividades. “Vamos a hacer chocolate y también un almuerzo, porque es costumbre en Suiza festejar durante dos días”, explicó.
De esta manera, la Unión Suiza de Paraná buscará compartir con toda la comunidad una parte de su historia y reafirmar el legado cultural que mantiene vigente desde hace más de un siglo en la capital entrerriana.