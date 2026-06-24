A punta de cuchillo, robaron la bicicleta y hasta una bolsa con papas a adolescente en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un adolescente de 15 años fue asaltado cuando regresaba de hacer un mandado en zona Este de Paraná. El delincuente lo interceptó en plena calle, lo amenazó con un arma blanca y le sustrajo la bicicleta. Elonce accedió al registro de la cámara de seguridad que captó el momento del hecho.
Un adolescente de 15 años fue víctima de un violento asalto cuando regresaba de realizar un mandado en la zona Este de Paraná. Un delincuente lo interceptó en la vía pública, lo amenazó con un cuchillo y le robó la bicicleta en la que se desplazaba. El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Lamadrid y Roque Sáenz Peña y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio de las inmediaciones. Elonce accedió a las imágenes que muestran el momento del hecho delictivo.
Noelia Mendoza, propietaria del local comercial y vecina del barrio, relató a Elonce que el adolescente llegó desesperado en busca de ayuda luego del asalto.
Según explicó la comerciante, las imágenes muestran cómo el sospechoso observó al adolescente y aparentemente esperó el momento oportuno para abordarlo. "En las imágenes se ve que pareciera que se detiene, que lo ve y lo espera. El chico iba caminando y cuando está por cruzar la calle lo intercepta", relató.
La mujer explicó que el robo ocurrió a pocos minutos de las 8 de la mañana, en un horario en el que circulaban numerosos vecinos por la zona. "Era una hora en la que andaba mucha gente. Se topó con varias personas antes de cometer el robo", señaló.
Un adolescente conmocionado
Mendoza indicó que, tras el hecho, el adolescente ingresó corriendo al comercio en estado de shock. "Estaba muy asustado. Entró desesperado pidiendo ayuda", recordó.
El delincuente logró llevarse una bicicleta marca SLP perteneciente al menor. Además, en un primer momento se creyó que también había robado la bolsa de papas que el adolescente transportaba tras realizar compras en una verdulería. "Creo que la bolsa apareció después porque aparentemente la tiró", comentó la comerciante.
Preocupación vecinal por la inseguridad
La propietaria del negocio aseguró que la situación del barrio cambió en los últimos años y que los vecinos reclaman una mayor presencia policial. "Antes era tranquilo, pero ahora no. Anda circulando mucha gente que no conocemos, con mochilas, bolsas y muchas veces encapuchados. La inseguridad es como en todos lados", expresó.
Mendoza señaló que lleva más de diez años trabajando en el lugar y recordó otros episodios delictivos ocurridos recientemente. "Hace unos meses robaron un auto y las cámaras permitieron seguir parte del recorrido. Los delincuentes llegaron hasta la zona de La Toma", afirmó.
La comerciante consideró necesario reforzar los controles preventivos por parte del personal policial de comisaría decimosegunda, con jurisdicción en la zona. "No digo que sea la solución definitiva, pero ayudaría que haya más controles y que se identifique a las personas que circulan en situaciones sospechosas", sostuvo.
El temor de las familias
La mujer también manifestó su preocupación como madre y aseguró que los hechos de inseguridad condicionan la vida cotidiana de los niños y adolescentes del barrio. "Tengo un hijo de 11 años y una hija de 9 que andan en bicicleta. Muchas veces me piden salir y no los dejo o los estoy controlando permanentemente", contó.
Mientras tanto, vecinos y familiares del adolescente difundieron imágenes de la bicicleta robada con la esperanza de obtener información que permita recuperarla e identificar al autor del hecho.