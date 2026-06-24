Boca apunta a Rulli tras el Mundial: la cifra que exige Marsella para dejarlo salir

Boca se contactó con el entorno de Gerónimo Rulli para conocer su situación contractual y evaluar la posibilidad de incorporarlo una vez que finalice su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Por el momento, no hubo una negociación formal con Olympique de Marsella.

El arquero de 34 años tiene vínculo con el club francés hasta junio de 2027. Según trascendió, su contrato se extendió automáticamente por una temporada adicional luego de haber alcanzado una determinada cantidad de partidos disputados.

Para que Rulli pueda salir de Marsella en este mercado de pases, el club que pretenda contratarlo debería afrontar una cláusula de rescisión de nueve millones de euros. Ese monto aparece como uno de los principales obstáculos para una eventual llegada al fútbol argentino.

Boca busca opciones para el arco

La consulta por Rulli se vincula con la necesidad de Boca de reforzar el puesto de arquero. La lesión prolongada de Agustín Marchesín y la falta de experiencia de Leandro Brey llevaron a la dirigencia a analizar distintas alternativas de cara a la segunda parte del año.

Además del ex Estudiantes, en el club también aparecen otros dos nombres en carpeta: Álvaro Montero y Sergio Rochet. Hasta ahora, tampoco se informaron contactos formales por alguno de esos futbolistas.

Gero Rulli.

Rulli se encuentra concentrado con la Selección Argentina en el Mundial, por lo que cualquier avance sobre su futuro quedaría sujeto a lo que ocurra luego de la competencia. Su presente inmediato está vinculado al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El contrato con Marsella y su futuro

El arquero había firmado inicialmente por dos temporadas con Olympique de Marsella, pero una cláusula de renovación automática extendió su permanencia hasta mediados de 2027. Esa situación condiciona cualquier posible salida antes del vencimiento del vínculo.

De acuerdo con la información conocida, Rulli tendría decidido regresar a Estudiantes una vez que finalice su contrato en Francia, aunque esa posibilidad se proyecta para más adelante. El panorama de los primeros meses de 2027 todavía no está definido.

Por ahora, Boca solo realizó una consulta para conocer las condiciones de una posible operación. La continuidad de Rulli en Marsella, el monto de su cláusula y las alternativas que maneja el club serán factores clave para definir si el interés puede transformarse en una negociación concreta.