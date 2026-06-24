Selección Argentina: FIFA designó al árbitro para el partido ante Jordania en Dallas

La Selección Argentina ya conoce quién será el árbitro para el partido ante Jordania, correspondiente a la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. La FIFA designó al rumano István Kovács para dirigir el encuentro que se disputará el sábado, desde las 23, hora argentina, en Dallas.

Kovács estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunvogi como asistentes. El duelo se jugará en el estadio AT&T, el mismo escenario en el que la Albiceleste aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final tras vencer 2-0 a Austria.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegará al compromiso con el primer puesto del Grupo J ya confirmado. Por eso, el entrenador podrá evaluar variantes y administrar cargas antes de la próxima instancia eliminatoria.

Quién es István Kovács, el árbitro designado

El juez rumano tiene 41 años y es árbitro internacional desde 2010. El encuentro ante la Selección Argentina será parte de su primera participación en una Copa del Mundo.

En esta edición del Mundial 2026, Kovács ya dirigió un partido que quedó marcado dentro de la historia del certamen: fue el árbitro principal del encuentro número 1000 de las Copas del Mundo, en el que Japón goleó 4-0 a Túnez.

El árbitro será el rumano István Kovács, quien estará asistido por sus compatriotras Mihai Marica y Ferencz Tunvogi.

A lo largo de su carrera, también sumó experiencia en competencias de selecciones europeas. Dirigió partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2018, la Liga de Naciones de la UEFA y la Eurocopa 2024.

Experiencia en grandes partidos de clubes

Kovács también fue designado para uno de los encuentros más importantes del fútbol europeo a nivel clubes. El rumano impartió justicia en la final de la Champions League 2024/25, en la que Paris Saint-Germain venció 5-0 al Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich.

La designación de la FIFA se conoció a pocos días del último partido de la fase de grupos. La Selección Argentina enfrentará a Jordania con la clasificación asegurada y a la espera de conocer al rival que tendrá en los dieciseisavos de final.

El encuentro en Dallas definirá el cierre de la primera etapa para la Albiceleste, que ganó sus dos presentaciones iniciales y no recibió goles en el torneo.