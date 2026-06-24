Olimpia ganó en el Juan Baglietto y tomó ventaja en las semifinales

Nicolás Agasse fue el máximo anotador del equipo ganador con 26 puntos, mientras que Lautaro Vilotta completó una sobresaliente actuación y terminó como el jugador mejor valorado de la noche con +32.
Olimpia derrotó este martes a Ciclista por 87 a 62 en el estadio Juan Baglietto y se adelantó 1-0 en una de las semifinales del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet.
El conjunto azulgrana tuvo una destacada actuación como visitante y logró dominar el desarrollo del encuentro desde los primeros minutos. Con una sólida producción ofensiva y una defensa que limitó las opciones del local, Olimpia construyó una diferencia que le permitió cerrar el partido con autoridad.
Nicolás Agasse fue el máximo anotador del equipo ganador con 26 puntos, mientras que Lautaro Vilotta completó una sobresaliente actuación y terminó como el jugador mejor valorado de la noche con +32.
La serie continuará este miércoles, cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse en el segundo juego de la llave, remarcó la APB.
Programación – Miércoles 24 de junio
Semifinales Primera A – Juego 2
Recreativo (0) vs. (1) Talleres
21:00 hs
Estadio Recreativo
Olimpia (1) vs. (0) Ciclista
21:00 hs
Estadio Olimpia