Atlético Paraná ante Patronato en la final de la Copa Túnel: "es un clásico, un partido especial"

Atlético Paraná afrontará este miércoles uno de los desafíos más importantes de los últimos años cuando visite a Patronato en el partido de ida de la final de la Copa Túnel Subfluvial. El Decano llegó a la definición tras una destacada campaña y buscará dar el primer paso en una serie de 180 minutos que enfrentará a los dos clubes más representativos de la capital entrerriana.

La expectativa creció de manera sostenida desde que Atlético Paraná eliminó a Unión de Santa Fe en semifinales. La posibilidad de disputar el título frente a Patronato transformó la ilusión en una motivación extra para un plantel que combina juventud, experiencia y un marcado sentido de pertenencia.

En la antesala del encuentro, los futbolistas Marcos Rodríguez y Tomás Albornoz dialogaron con Elonce y coincidieron en que el contexto convierte a esta final en un acontecimiento especial. “Para nosotros va a ser un partido especial, más que nada por el contexto, de que es un clásico. Así que yo creo que cada uno de nosotros estamos muy motivados por ese partido y ya queremos que sea mañana”, expresó Rodríguez.

La ilusión de un plantel que cumplió objetivos

El recorrido de Atlético Paraná durante la temporada fue positivo tanto en la Copa Túnel Subfluvial como en la Liga Paranaense. La doble competencia exigió al máximo al equipo dirigido por Nicolás Suárez, aunque los resultados terminaron respaldando el trabajo realizado.

“Desde que terminó el partido contra Unión, que pasamos a la final, ya veníamos pensando en que se podía dar esa final. Desde ese momento estamos pensando en ella, emocionados y manteniendo la vara alta”, señaló Rodríguez al referirse al presente que atraviesa el conjunto albirrojo.

Albornoz también destacó el desempeño colectivo a lo largo del año. “Hicimos un buen torneo también en la Liga Paranadense. Por ahí hubo algunos partidos que nos costó sacarlos adelante, pero también por la doble competencia que llevábamos. Ahora estamos en la final, que era el objetivo que queríamos tener a principio de año”, sostuvo.

La posibilidad de pelear en ambos frentes continúa siendo una meta para el plantel. “Ojalá podamos seguir sumando y prendernos allá arriba porque no queremos descuidar ninguna de las dos competencias”, agregó el mediocampista.

Las claves para enfrentar a Patronato

Con varios antecedentes recientes entre ambos clubes, Atlético Paraná conoce las fortalezas de su rival. Por eso, el cuerpo técnico puso el foco en potenciar las virtudes propias y mantener la identidad de juego que permitió alcanzar la final. “Más que nada hacemos hincapié en estar unidos, en hacer lo que nosotros sabemos y en hacer lo que nos pide el profe. Las cosas van a salir”, afirmó Albornoz cuando fue consultado sobre la preparación para el clásico.

Según detalló el futbolista, las principales exigencias del entrenador pasan por el compromiso colectivo. “Nos pide orden, intensidad, que presionemos alto, que corramos mucho y que dejemos todo adentro de la cancha”, resumió.

En cuanto a Patronato, ambos jugadores coincidieron en señalar el aspecto físico como una de las características más importantes del rival. “Ellos corren mucho, son equipos muy intensos. Nosotros también tenemos nuestras armas, así que estamos bien para la final”, manifestó Albornoz.

Una serie de 180 minutos y la ventaja de definir en casa

A diferencia de otros cruces eliminatorios, la final de la Copa Túnel Subfluvial se resolverá en dos encuentros. Esa particularidad obliga a los protagonistas a administrar esfuerzos y a planificar cada detalle.

“Hay que ser inteligentes. Es lo que nos pidió Nico: son dos partidos, no es que termina mañana. Tenemos que ser inteligentes a la hora de esperarlo, de atacar también, de contrarrestar las armas de ellos y hacer nuestro juego”, explicó Rodríguez.

La posibilidad de disputar el partido de vuelta en el estadio Pedro Mutio aparece como un aspecto valorado dentro del plantel. El sorteo favoreció al Decano, que tendrá la oportunidad de cerrar la serie ante su gente. “Cuando se dio el sorteo estábamos todos los chicos ahí y nos pusimos contentos de definirlo en nuestra casa. Con Unión pudimos hacerlo igual, dar vuelta el resultado y festejar con nuestra gente. Para nosotros es bueno definirlo en casa”, remarcó Rodríguez.

Sin embargo, los jugadores evitaron adelantarse a los acontecimientos. “Pensamos primero en mañana y después vamos a ver lo que pasa, pero siempre positivo”, aseguró el futbolista.

El crecimiento del fútbol paranaense

Uno de los aspectos que ambos protagonistas destacaron fue la evolución que experimentó el fútbol de la región en los últimos años. La Copa Túnel Subfluvial, que reúne a equipos de Entre Ríos y Santa Fe, elevó el nivel competitivo y permitió medir fuerzas con instituciones de otras ligas.

“Creo que la liga últimamente ha subido mucho el nivel y está muy competitiva. La diferencia con algunos equipos de Santa Fe es más que nada lo físico”, analizó Rodríguez.

Albornoz coincidió con esa mirada y sostuvo que la competencia interprovincial representa un salto de calidad para todos los participantes. “Sí, eleva la vara. Enfrentarse con un equipo de otra provincia no es lo mismo que jugar solamente la liga local. Eso es muy bueno”, expresó.

La presencia de Atlético Paraná y Patronato en la definición también fue interpretada como una señal del buen momento que atraviesa el fútbol de la capital entrerriana, que logró colocar a sus dos máximos exponentes en la instancia decisiva.

Una final para disfrutar dentro y fuera de la cancha

La expectativa generada por el clásico supera ampliamente el ámbito deportivo. La posibilidad de contar con ambas parcialidades en las tribunas agrega un atractivo especial a una serie que promete convocar a miles de simpatizantes. “Que confíen y que nos acompañen, que vamos a intentar dar todo por levantar la copa y que lo disfruten porque es algo que no se da todos los días”, expresó Rodríguez al dirigirse a los hinchas del Decano.

El futbolista recordó además que hace aproximadamente una década no se producía una definición de estas características entre los dos clubes. “Es algo que no pasa todos los días. Que lo puedan disfrutar las dos hinchadas porque es algo único entre dos clubes que para mí son los más grandes de Paraná”, afirmó.

En la misma línea, Albornoz invitó al público a formar parte de la fiesta deportiva. “Que nos vaya a ver porque va a ser un lindo espectáculo que se va a dar y que no se da siempre una final así”, señaló.

Con ese marco, Atlético Paraná y Patronato comenzarán a escribir este miércoles un nuevo capítulo de una rivalidad histórica. El primer acto será en territorio rojinegro, pero la historia se definirá una semana más tarde. Mientras tanto, en el Decano reina la ilusión de conquistar un título que podría quedar grabado para siempre en la memoria de sus hinchas.