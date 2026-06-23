Patronato y Paraná disputarán la final de la Copa Túnel Subfluvial: "Estamos unidos y con ansias", dijo Giacinti

REDACCIÓN ELONCE
Patronato ultima detalles de cara a la primera final de la Copa Túnel Subfluvial, que juega este miércoles desde las 20.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella frente a Atlético Paraná. En la previa del clásico, el jugador del Rojinero, Ignacio Giacinti, expresó la ilusión que vive el plantel.
Patronato ultima detalles de cara a la primera final de la Copa Túnel Subfluvial, que disputará este miércoles desde las 20.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella frente a Atlético Paraná. En la previa del clásico, el jugador del Rojinero, Ignacio Giacinti, expresó la ilusión que vive el plantel y destacó el crecimiento del equipo a lo largo de la competencia.
“La verdad que el grupo está con ansias de que llegue ese momento. Va a ser una final muy linda y estamos esperando que llegue el momento”, afirmó el delantero a Elonce, tras el entrenamiento que llevaron a cabo en La Capillita.
El futbolista consideró que Patronato fue evolucionando con el correr de los partidos y explicó que el inicio del certamen coincidió con una etapa particular de preparación. “Fuimos de menos a más en esta copa. Al principio nos costó porque nos agarró a mitad de pretemporada y ahora creo que estamos mucho mejor y más unidos. Nos conocemos mejor, conocemos cómo juega nuestro compañero, así que sobre nuestro lado creo que puede ser uno de nuestros fuertes”, señaló.
Sobre el rival, destacó las características de Atlético Paraná y advirtió sobre algunos aspectos a tener en cuenta. “Creo que son un equipo más físico, con más experiencia, son gente más grande, así que tenemos que tener cuidado con eso”, analizó.
Un buen presente personal
El atacante atraviesa un momento positivo dentro de la institución, alternando participación en distintos ámbitos competitivos y sumando experiencia en el fútbol profesional. “Me siento muy bien. Se me dio el debut en Primera a la mitad de la Copa Túnel, volví y pude seguir haciendo goles, así que estoy contento”, manifestó.
Asimismo, valoró el nivel que aportó la presencia de equipos santafesinos en el certamen biprovincial. “El fútbol de Santa Fe también es muy bueno, tiene un buen nivel. Siento que hay clubes que tienen jugadores con más experiencia, entonces se da un lindo roce que a lo mejor acá no encontrás”, sostuvo.
La final
Consciente de que la definición tendrá partidos de ida y vuelta, Giacinti consideró que la clave será mantener la calma y no asumir riesgos innecesarios en el primer encuentro. “Son 180 minutos. Creo que tomar riesgos en el primer partido sería un poco irresponsable. Tenemos que estar tranquilos, jugar a lo nuestro, mantener nuestra intensidad y nuestras ideas para poder sacar la final adelante”, expresó.
El jugador también resaltó el crecimiento que ha tenido el fútbol de la capital entrerriana en los últimos años: “Creo que el fútbol en Paraná ha ido creciendo. Hubo un tiempo en el que no era tan visto o bien visto, pero creo que ha ido creciendo. Hoy se marca que Paraná eliminó a Unión y eliminó a otro equipo de Santa Fe, al igual que nosotros, así que creo que el fútbol de Paraná está creciendo y hay que darle importancia”, remarcó.
Finalmente, agradeció el acompañamiento de los simpatizantes rojinegros e invitó a seguir alentando en una final que tendrá un ingrediente especial por tratarse de un clásico de la ciudad. “Al hincha de Patronato le digo gracias por acompañar a todos los que estuvieron hasta ahora. Esperemos que, en esta final, al ser un clásico también, se sumen y se sientan identificados con nosotros, porque nos vamos a tirar de cabeza”, concluyó.
La primera final de la Copa Túnel Subfluvial se jugará este miércoles desde las 20.30 en el estadio Grella. Las entradas tendrán un valor de 10.000 pesos y estarán a la venta desde una hora antes del inicio del encuentro. Elonce.com