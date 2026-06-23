Préstamos para autos: requisitos, tasas y cómo acceder hasta $100 millones

Los préstamos para autos se consolidan nuevamente como una de las principales herramientas de financiamiento para quienes buscan adquirir un vehículo nuevo o usado sin recurrir a planes de ahorro. En este contexto, entidades como el Banco Nación y el Banco Provincia han reforzado sus líneas de crédito con montos elevados, tasas diferenciadas y procesos digitales que agilizan la aprobación.

Las propuestas están orientadas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, autónomos, jubilados y pensionados. Si bien comparten el objetivo de facilitar el acceso a vehículos, cada banco establece condiciones específicas en cuanto a tasas de interés, plazos de devolución y requisitos de acceso.

El crecimiento de estas líneas de crédito responde a una mayor demanda de financiamiento directo, en un escenario donde el valor de los vehículos se ha incrementado y el acceso al ahorro previo resulta más complejo para gran parte de la población.

Créditos del Banco Nación: hasta el 100% del vehículo

El Banco Nación ofrece su línea +Autos, que permite financiar hasta el 100% del valor de automóviles nuevos y usados con hasta diez años de antigüedad. El monto máximo alcanza los $100 millones, con plazos de devolución de hasta 72 meses, lo que amplía las posibilidades de pago para los solicitantes.

Uno de los puntos más destacados del programa es su modalidad de gestión, ya que el trámite se realiza directamente en concesionarias adheridas. Esto elimina la necesidad de acudir a una sucursal bancaria y permite completar el proceso de manera digital, incluyendo validación biométrica desde el celular. Entre los requisitos principales se encuentran ser mayor de 18 años —incluyendo jubilados—, contar con DNI vigente y adquirir el vehículo en una concesionaria habilitada. En caso de no ser cliente del banco, es necesario realizar el alta digital a través de la aplicación BNA+.

Las tasas de interés varían según el perfil del cliente. Para quienes perciben haberes en el Banco Nación, la TNA fija es del 36%, mientras que para clientes de cartera abierta asciende al 46%. El crédito se otorga en pesos y bajo el sistema francés de amortización, sin necesidad de garantía prendaria ni firma de pagarés, indicó Iprofesional.

Banco Provincia: montos más bajos y gestión digital

Por su parte, el Banco Provincia ofrece una línea de préstamos para la compra de vehículos destinada a empleados del sector público y privado, jubilados y pensionados. El monto máximo es de $50 millones, con plazos de hasta 36 meses y una tasa nominal anual del 97,40%.

A diferencia del Banco Nación, esta línea presenta montos más acotados y una tasa más elevada, aunque mantiene la ventaja de una gestión completamente digital. El dinero se acredita dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación del crédito.

Foto: Archivo Elonce.

El trámite se realiza a través de home banking o la aplicación BIP Móvil. Los usuarios deben ingresar con su usuario y contraseña, activar el Token de seguridad, acceder a la sección de préstamos, seleccionar el monto deseado y confirmar la solicitud.

Cómo acceder y qué tener en cuenta

En ambos casos, los préstamos para autos destacan por su rapidez de aprobación y la posibilidad de concretar la operación sin trámites presenciales extensos. La digitalización del proceso permite que los fondos estén disponibles en un corto plazo, lo que facilita la compra inmediata del vehículo.

Sin embargo, los especialistas recomiendan analizar cuidadosamente las condiciones de cada línea crediticia, especialmente las tasas de interés y los plazos de devolución, ya que estos factores inciden directamente en el costo final del financiamiento.

Foto: Archivo Elonce.

El crecimiento de los préstamos para autos refleja una tendencia creciente hacia el financiamiento bancario como principal vía de acceso al vehículo propio. Con opciones que van desde montos elevados hasta procesos completamente digitales, el sector financiero busca responder a una demanda cada vez más dinámica y diversificada.