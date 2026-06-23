Senasa prorrogó la alerta nacional por el Picudo Rojo de las Palmeras

La medida regirá hasta el 30 de junio de 2028 y busca reforzar las acciones de prevención, monitoreo y respuesta ante una de las plagas más destructivas para las palmeras. La presencia del insecto ya fue confirmada en territorio argentino.
La alerta nacional por el Picudo Rojo de las Palmeras fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2028 por decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La medida, oficializada mediante la Resolución 544/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, apunta a fortalecer las tareas de prevención, vigilancia y control frente a una de las plagas más dañinas para las especies de palmeras.
De esta manera, el organismo extendió por dos años más la alerta fitosanitaria que había sido declarada originalmente en octubre de 2024 y cuya vigencia finalizaba el pasado 21 de junio.
La decisión se adoptó en un contexto de creciente preocupación por la presencia del insecto en el país, luego de que a comienzos de 2026 se confirmara su detección en la isla Martín García, ubicada en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.
Refuerzan las medidas de vigilancia
Según explicó el Senasa en los fundamentos de la resolución, desde la declaración inicial de la alerta se desarrollaron diversas acciones para prevenir el ingreso y la dispersión de la plaga en territorio nacional.
Entre las medidas implementadas se destacan la conformación de un Comité Técnico Interinstitucional a nivel nacional, la creación de mesas provinciales y locales de trabajo y la realización de actividades de capacitación y preparación ante una eventual expansión del insecto.
El organismo sostuvo que la prórroga permitirá continuar fortaleciendo las tareas de prevención, vigilancia, preparación y respuesta frente a nuevas incursiones del Picudo Rojo en distintas regiones del país.
La detección en Martín García encendió las alar
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La preocupación oficial se incrementó durante enero de este año cuando fueron halladas palmeras afectadas por Rhynchophorus ferrugineus Olivier en la isla Martín García.
A raíz de esa situación, en febrero pasado el Senasa declaró la emergencia fitosanitaria para esa zona y aprobó un plan de contingencia específico destinado a contener y erradicar la plaga.
La resolución recuerda que actualmente se encuentra vigente un programa de acciones fitosanitarias para las áreas afectadas, con medidas de control y monitoreo definidas por el organismo sanitario nacional.
Trabajo conjunto para proteger los palmares
El Senasa destacó además la importancia de la coordinación con provincias, municipios y organismos nacionales para proteger los palmares argentinos frente al avance de la plaga.
"Corresponde prorrogar la Alerta Fitosanitaria en todo el Territorio Nacional en relación con la plaga Picudo Rojo de las Palmeras, a fin de continuar fortaleciendo las tareas de prevención, vigilancia, preparación y respuesta ante nuevas incursiones en el área continental", señaló el organismo en los considerandos de la normativa.
Asimismo, resaltó distintas iniciativas complementarias impulsadas en los últimos meses, entre ellas la declaración de la palmera Yatay (Butia yatay) como Monumento Natural por parte de la provincia de Entre Ríos, con el objetivo de reforzar su protección.
Obligación de denunciar sospechas
Como parte de la estrategia sanitaria, continuará vigente la obligación de informar cualquier sospecha de presencia de la plaga.
Las denuncias deberán realizarse a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo) o en la oficina local del Senasa más cercana.
Además, la Dirección Nacional de Protección Vegetal quedó facultada para extender nuevamente la alerta fitosanitaria en caso de que la situación sanitaria lo requiera.
El Picudo Rojo es considerado una de las principales amenazas para las palmeras a nivel mundial debido a su elevada capacidad de colonización y a los severos daños que provoca en el interior de las plantas, lo que dificulta su detección temprana. Por ello, el Senasa considera fundamental sostener los programas de vigilancia y coordinación institucional para evitar que la plaga continúe expandiéndose y afecte el patrimonio natural, ambiental y paisajístico de la Argentina.