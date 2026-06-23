Blanqueo laboral: ARCA publica guía paso a paso para declarar empleados en negro

El blanqueo laboral impulsado por ARCA avanza con nuevas guías del Libro de Sueldos Digital para declarar trabajadores no registrados. El organismo detalló el procedimiento dentro del régimen de Promoción del Empleo Registrado.
El blanqueo laboral volvió a tomar protagonismo tras la publicación de nuevas guías por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detallan el procedimiento para regularizar trabajadores no registrados a través del Libro de Sueldos Digital (LSD). La medida se enmarca en el régimen de Promoción del Empleo Registrado establecido por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Según informó el organismo, las guías N.º 57 y 58 explican paso a paso cómo instrumentar la regularización de relaciones laborales dentro del sistema digital. El objetivo es permitir que empleadores puedan declarar vínculos laborales no registrados o corregir inconsistencias en datos clave como fechas de ingreso o montos salariales.
En este contexto, ARCA busca facilitar la formalización del empleo mediante herramientas digitales que integran la información laboral y permiten una mayor trazabilidad de las relaciones de trabajo. El sistema también apunta a mejorar el control del cumplimiento de las obligaciones previsionales.
Cómo funciona el sistema de regularización
Las guías publicadas por ARCA detallan que el Libro de Sueldos Digital permite cargar relaciones laborales no registradas utilizando modalidades específicas de contratación. Estas opciones habilitan distintos niveles de condonación de aportes y contribuciones, dependiendo del tipo de empleador y la situación del trabajador.
El sistema también automatiza la distribución de aportes y contribuciones dentro de la declaración jurada F.931, lo que facilita la liquidación y reduce posibles errores en la carga de datos. De esta manera, se busca simplificar el proceso administrativo para los empleadores que decidan adherir al régimen.
Además, el mecanismo permite reflejar de manera más precisa la situación laboral real de los trabajadores, incorporando ajustes tanto en remuneraciones como en fechas de inicio de la relación de trabajo, en caso de que existan inconsistencias previas.
Plazos y condiciones del régimen
El organismo fiscal recordó que el régimen de Promoción del Empleo Registrado establece plazos específicos para acceder a los beneficios. En ese sentido, las relaciones laborales alcanzadas deben haberse iniciado hasta el 5 de marzo de 2026 y ser regularizadas antes del 28 de noviembre del mismo año.
Estos plazos son fundamentales para que empleadores puedan acceder a las condonaciones previstas dentro del esquema, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente, comunicó Iprofesional.
El objetivo del programa es incentivar la registración del empleo y reducir la informalidad laboral mediante herramientas digitales y beneficios fiscales. Sin embargo, también implica mayores exigencias de cumplimiento y control por parte del Estado.