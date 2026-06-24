Colombia venció a Congo, se clasificó y quedó como líder del Grupo K

Colombia le ganó 1-0 a República Democrática del Congo en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y quedó como líder de la zona con seis puntos. Daniel Muñoz marcó el único gol del encuentro, a los 30 minutos del segundo tiempo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró su segunda victoria consecutiva en el certamen y llegará con margen a la última jornada. Congo, en tanto, quedó tercero en el grupo con una unidad y deberá jugarse sus posibilidades en la fecha decisiva.

La apertura del marcador llegó cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate. Juan Fernando Quintero filtró un pase para la proyección de Muñoz, quien remató dentro del área. La pelota se desvió en el defensor Steve Kapuadi y descolocó al arquero Lionel Mpasi.

Colombia buscó durante gran parte del partido

El conjunto cafetero tuvo varias aproximaciones durante el primer tiempo, aunque encontró una respuesta firme de Mpasi. Jhon Arias, James Rodríguez, Johan Mojica, Luis Díaz y Gustavo Puerta probaron desde diferentes posiciones, pero no lograron romper el cero.

Congo también contó con oportunidades. Antes del primer minuto, Edo Kayembe sacó un remate lejano que pasó cerca del poste derecho de Camilo Vargas. Sin embargo, el seleccionado africano tuvo menos presencia ofensiva durante gran parte del desarrollo.

En el complemento, Colombia volvió a insistir con Luis Díaz y Jhon Arias, pero le costó generar situaciones claras. La precisión de Quintero y la llegada de Muñoz terminaron inclinando un partido que se mantenía cerrado.

Sobre el final, Congo intentó reaccionar. Nathanael Mbuku exigió a Vargas con un disparo desde el borde del área y, poco después, Chancel Mbemba conectó un córner de cabeza, aunque tampoco pudo vencer al arquero colombiano.

Definirá el primer puesto ante Portugal

Con este resultado, Colombia aseguró su lugar entre los 32 equipos que avanzarán a los dieciseisavos de final. En la última fecha se enfrentará a Portugal el sábado 27 de junio, desde las 20:30, hora argentina.

El equipo de Néstor Lorenzo se asegurará el primer puesto del Grupo K con una victoria o un empate ante el seleccionado portugués. En simultáneo, República Democrática del Congo jugará frente a Uzbekistán.

La selección colombiana llega a esa definición con puntaje ideal, dos triunfos y la clasificación ya confirmada. Ahora buscará cerrar la fase inicial en lo más alto de la zona para conocer luego el rival que tendrá en el inicio de la etapa eliminatoria.