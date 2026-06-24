AGMER y AMET realizan un paro de actividades este miércoles

Los gremios docentes AGMER y AMET realizan este miércoles un paro de actividades en reclamo de una urgente convocatoria a discutir salarios y en rechazo a la reforma previsional que se debate en la provincia. La medida de fuerza se llevará adelante en coincidencia con el plan de acción impulsado por la Multisectorial, que prevé movilizaciones en distintos puntos de la provincia.

La medida de fuerza fue anunciada en primer lugar por AGMER y luego se sumó el sindicato de los docentes técnicos.

La medida consistirá en una huelga de 24 horas en todo el territorio entrerriano y estará acompañada por actividades de visibilización del reclamo. Según informó la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, se realizarán volanteadas y concentraciones en distintos puntos de Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

Desde el gremio recordaron que el congreso sindical realizado el pasado 26 de mayo facultó a la conducción a continuar participando activamente del Frente Gremial Salarial Docente y de la Multisectorial Previsional, acompañando las medidas que se definan en esos espacios de representación.

Los motivos de la protesta

Entre los principales reclamos, Amet señaló la falta de convocatoria a una paritaria salarial por parte del Gobierno provincial y exigió una recomposición urgente de los haberes docentes.

Asimismo, ratificó su rechazo al proyecto de reforma previsional vinculado a la Ley 8.732, iniciativa que actualmente se encuentra bajo análisis legislativo y que ha generado cuestionamientos por parte de distintos sindicatos y organizaciones de trabajadores.

Otro de los puntos planteados por la entidad gremial es el repudio a la Resolución 1.431/25 del Consejo General de Educación (CGE), al considerar que limita el ejercicio de la libertad sindical al impedir la realización de asambleas informativas y de debate en los establecimientos educativos.

En tanto desde AGMER convocaron a concentraciones regionales en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, donde se desarrollarán actividades de protesta y difusión de los reclamos.

A través de un comunicado, recordaron que ya habían advertido sobre la necesidad de reabrir de manera urgente la discusión salarial. “Ante la publicación de los nuevos índices de inflación y el incesante paso de los días sin que el gobierno provincial nos convoque a discutir salario ni adecue al mismo para que éste se aproxime a garantizarnos niveles de vida dignos”, el sindicato había exigido respuestas, las cuales, afirmaron, “siguen sin llegar”.

Asimismo, desde la entidad gremial manifestaron que “conocido el nuevo índice de inflación correspondiente a mayo, el gobierno provincial de Frigerio sigue sin realizar una convocatoria a proseguir la discusión salarial; una discusión que trate de manera urgente e impostergable la precaria situación de nuestro salario”.

Según expresaron, el escenario actual está marcado por una pérdida sostenida del poder adquisitivo, una situación que afecta tanto a docentes activos como jubilados.

Rechazo a la reforma previsional

El sindicato también vinculó la medida de fuerza con el debate sobre una eventual reforma previsional. Desde AGMER sostuvieron que existe preocupación por el impacto que podrían tener las modificaciones sobre los haberes de trabajadores y jubilados.

“El empobrecimiento de las y los trabajadores docentes, el alto índice de endeudamiento del salario de activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral hacen que la situación sea insostenible”, expresaron en el documento difundido este sábado.

Además, agregaron que a este contexto se suma “la amenaza de reforma previsional que empobrecerá aún más a las y los trabajadores y jubilados”.