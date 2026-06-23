Amet convocó al paro y se suma a la protesta docente de Agmer para este miércoles

El gremio de la enseñanza técnica confirmó una huelga de 24 horas para este miércoles. Reclama paritarias salariales, rechaza la reforma previsional y cuestiona una resolución del CGE.
Amet convocó al paro docente para este miércoles 24 de junio y confirmó su adhesión a las acciones impulsadas por el Frente Sindical Docente y la Multisectorial que rechazan el proyecto de reforma previsional promovido por el Gobierno provincial.
La medida consistirá en una huelga de 24 horas en todo el territorio entrerriano y estará acompañada por actividades de visibilización del reclamo. Según informó la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), se realizarán volanteadas y concentraciones en distintos puntos de Paraná, Concordia y Gualeguaychú.
Desde el gremio recordaron que el congreso sindical realizado el pasado 26 de mayo facultó a la conducción a continuar participando activamente del Frente Gremial Salarial Docente y de la Multisectorial Previsional, acompañando las medidas que se definan en esos espacios de representación.
Los motivos de la protesta
Entre los principales reclamos, Amet señaló la falta de convocatoria a una paritaria salarial por parte del Gobierno provincial y exigió una recomposición urgente de los haberes docentes.
Asimismo, ratificó su rechazo al proyecto de reforma previsional vinculado a la Ley 8.732, iniciativa que actualmente se encuentra bajo análisis legislativo y que ha generado cuestionamientos por parte de distintos sindicatos y organizaciones de trabajadores.
Otro de los puntos planteados por la entidad gremial es el repudio a la Resolución 1.431/25 del Consejo General de Educación (CGE), al considerar que limita el ejercicio de la libertad sindical al impedir la realización de asambleas informativas y de debate en los establecimientos educativos.
Agmer también confirmó la huelga
La medida de fuerza contará además con la adhesión de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que previamente anunció un paro provincial para la misma jornada.
El sindicato docente convocó a concentraciones regionales en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, donde se desarrollarán actividades de protesta y difusión de los reclamos vinculados a salarios, condiciones laborales y el sistema jubilatorio provincial.
De esta manera, los principales gremios docentes de Entre Ríos volverán a coincidir en una jornada de paro y movilización, con el objetivo de reclamar respuestas a sus demandas salariales y expresar su rechazo a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial.