Frío, frío: este miércoles será la jornada más gélida de junio con mínimas bajo cero

Una masa de aire polar se instaló sobre gran parte de Argentina y el invierno arrancó sin pedir permiso. Frío intenso y heladas generalizadas, se hicieron presentes y seguirán en los próximos días.

Esto trajo registros que no se veían en semanas, con mínimas bajo cero generalizadas en varias provincias y lo peor aún no ha llegado: el aire frío se asentará con su máxima intensidad sobre el centro del país en la madrugada de este miércoles, donde se esperan valores mínimos aún más bajos, y heladas generalizadas, perfilándose como la jornada más fría de los últimos días de junio.

Este miércoles 24, se concentrará el momento de frío más riguroso en gran parte del país. En las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, las mínimas oscilarán entre -1 °C y -2 °C; se esperan heladas de moderada a fuerte intensidad sobre la región pampeana, Cuyo y sectores del Litoral y el NOA.

Las noches con cielos despejados y el viento calmo o de leve intensidad, potencian el enfriamiento nocturno, una combinación que el sector agropecuario conoce bien: el daño no siempre llega del cielo, sino del suelo que pierde calor sin nubes que lo retengan.

Alerta amarilla por bajas temperaturas

En este marco, rige un alerta amarilla por bajas temperaturas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para Entre Ríos, gran parte de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

Asimismo, el frío intenso afecta de manera generalizada a las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones, donde también se esperan registros térmicos inusualmente bajos para esta época del año.

De acuerdo con los informes meteorológicos vigentes, este miércoles estará marcado por temperaturas mínimas bajo cero, heladas de moderada a fuerte intensidad y condiciones que podrían generar efectos sobre la salud de la población, especialmente en los grupos más vulnerables.

Un respiro breve el fin de semana... ¡antes de más frío!

El sábado 27 llegará con las máximas más "cálidas" del período en el centro del país, con valores en torno de los 16 °C, y más presencia del sol respecto al resto de la semana.

Las mínimas, sin embargo, se mantendrán bajas. No hay en el horizonte del pronóstico hasta el domingo 28 una entrada de aire cálido que revierta el patrón: la estabilidad y el frío dominan la escena, y todo indica que la semana siguiente comenzará con un nuevo refuerzo polar. Las precipitaciones seguirán siendo escasas sobre el centro y el norte; los únicos acumulados relevantes quedan circunscriptos al noreste.

Pronóstico del tiempo en Paraná

Paraná transita una semana con condiciones meteorológicas mayormente estables, según el pronóstico extendido difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas mínimas se mantendrán bajas durante las mañanas, mientras que las máximas mostrarán una tendencia en ascenso hacia el fin de semana.

Para este miércoles se espera una jornada con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvia. La temperatura oscilará entre los 3 y 12 grados, con condiciones de tiempo estable durante todo el día.

El jueves continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y una amplitud térmica más marcada. La mínima prevista será de 5 grados y la máxima alcanzará los 16 grados.

Leve ascenso de la temperatura hacia el fin de semana

El viernes se mantendrán las condiciones agradables para la época, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 16 grados. El SMN no prevé precipitaciones y anticipa períodos de sol entre nubes.

Para el sábado se espera una jornada similar, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán desde los 8 hasta los 17 grados, convirtiéndose en uno de los días más templados de la semana.

Las condiciones comenzarán a cambiar el domingo, cuando se prevé un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana.

De acuerdo con el organismo nacional, para el domingo existe entre 10 y 40 por ciento de probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día. Además, podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

La temperatura dominical se ubicará entre los 8 y 15 grados, mientras que hacia la tarde y la noche las chances de lluvia disminuirán notablemente.

El inicio de la próxima semana volvería a presentar condiciones estables. Para el lunes y martes se anuncian jornadas parcialmente nubladas, sin precipitaciones y con temperaturas que rondarán entre los 5 y 13 grados.