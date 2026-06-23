 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Cambio reglamentario

La FIFA estudia cambiar la reglamentación de los penales en pleno Mundial 2026

La FIFA ha pedido a la Football Association Board un cambio reglamentario en los penales de la definición de un partido empatado, antes de que se inicien los playoffs del Mundial 2026.

23 de Junio de 2026
La FIFA pide cambiar las reglas de las definiciones por penales.
La FIFA pide cambiar las reglas de las definiciones por penales. Foto: (Redes).

La FIFA ha pedido a la Football Association Board un cambio reglamentario en los penales de la definición de un partido empatado, antes de que se inicien los playoffs del Mundial 2026.

En la FIFA pide un cambio en las reglas de la tanda de penales en pleno Mundial, según una publicación del diario inglés The Times. La entidad que rige el fútbol en el planeta pide que solo haya un sorteo donde se elija patear primero o elegir arco, reemplazando a la regla actual donde se hacen dos lanzamientos de moneda.

 

La organización mundial quiere cambiar este ítem del reglamento antes del domingo, cuando finalice la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

 

La FIFA pide cambiar las reglas de las definiciones por penales

 

Según el periódico británico The Times, la Federación Internacional del Fútbol Asociado quiere modificar el sistema de sorteo previo a la ejecución del disparo desde los 12 pasos, para permitir que un equipo elija entre lanzar el primer penal o decidir en qué lado del campo se celebrará la tanda, preferiblemente frente a su afición.

 

Los directivos de la FIFA discutieron la propuesta con la International Football Association Board (IFAB), el organismo responsable de las reglas del fútbol desde hace más de 140 años.

La intención es implementar el cambio durante esta edición de la Copa del Mundo, aunque el torneo ya esté en marcha. Para ello, se deberá tomar una decisión antes del domingo, cuando comience la fase eliminatoria.

Temas:

FIFA Mundial 2026 Mundial Copa del Mundo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso