Arruabarrena inició su segundo ciclo en Boca: firmó hasta 2027 y no tendrá en cuenta a cuatro futbolistas

Arruabarrena ya comenzó oficialmente su segundo ciclo al frente de Boca Juniors. El entrenador fue presentado este jueves por la institución xeneize en el inicio de la pretemporada y firmó un contrato que lo vinculará al club hasta el 31 de diciembre de 2027, una decisión que refleja la apuesta dirigencial por un proyecto de largo plazo.

La confirmación llegó a través de un comunicado difundido por el club durante la primera jornada de trabajo del plantel profesional. De esta manera, el Vasco tendrá garantizada su continuidad más allá de las próximas elecciones presidenciales de la institución, un dato que refuerza la intención de consolidar un proceso deportivo estable.

El regreso de Arruabarrena genera expectativas entre los hinchas debido a su identificación con el club y a los antecedentes de su primera experiencia como entrenador de Boca. Ahora, con un contexto diferente y un plantel en plena transformación, tendrá la misión de devolver al equipo a los primeros planos del fútbol argentino y continental.

Un cuerpo técnico con experiencia y nuevos desafíos

Junto a Arruabarrena también quedó conformado el cuerpo técnico que lo acompañará durante esta nueva etapa. La estructura de trabajo estará integrada por Diego Markic y Juan Gobet como ayudantes de campo, Gustavo Roberti y Cristian Aquino como preparadores físicos, Cristian Muñoz como entrenador de arqueros y Amr Mokhtar como analista de video.

Desde el club destacaron la importancia de conformar un equipo multidisciplinario que permita abordar todos los aspectos vinculados al rendimiento deportivo y la preparación integral del plantel profesional, comunicó NA.

En el comunicado oficial, Boca expresó: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo Director Técnico del primer equipo de la Institución". Asimismo, agregó: "El Cuerpo Técnico que acompaña al Vasco está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Aquino (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV)".

Comienzan los cambios en el plantel

Más allá de la presentación formal, Arruabarrena ya comenzó a tomar decisiones importantes respecto de la conformación del plantel que afrontará los próximos compromisos oficiales. Las primeras medidas apuntan a una renovación profunda del grupo de jugadores.

En ese sentido, Boca ya concretó las desvinculaciones de Nicolás Orsini, Ander Herrera y Edinson Cavani. La salida de este último representa uno de los movimientos más resonantes del mercado, teniendo en cuenta la jerarquía y la trayectoria internacional del delantero uruguayo.

A estos nombres podría sumarse en las próximas horas Juan Ramírez, quien también se encuentra cerca de finalizar su vínculo con la institución. La intención del nuevo entrenador es redefinir la estructura del plantel y conformar un grupo alineado con su idea futbolística, privilegiando aquellos jugadores que considere fundamentales para el proyecto que comienza.

Los futbolistas que no serán tenidos en cuenta

La reestructuración no se limita únicamente a las bajas ya confirmadas. Arruabarrena también tomó la decisión de prescindir de varios futbolistas que formaban parte del plantel profesional y que deberán buscar continuidad en otros equipos.

Marcelo Weigandt, lateral que no será tenido en cuenta. Foto: Archivo Elonce.

Entre los jugadores que no serán tenidos en cuenta aparecen Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Lucas Janson y Agustín Martegani. Todos ellos fueron informados de la situación y tendrán la posibilidad de analizar ofertas para continuar sus respectivas carreras.

Juan Barinaga, otro de los que quedará afuera de Boca. Foto: Archivo.

La medida refleja el carácter de los cambios que pretende implementar el nuevo cuerpo técnico. Boca busca iniciar una nueva etapa con una base renovada y con futbolistas que se adapten a las exigencias deportivas planteadas por Arruabarrena.

Mientras tanto, la pretemporada ya está en marcha y el foco estará puesto en la preparación física y futbolística del equipo. Con contrato asegurado hasta fines de 2027, respaldo institucional y libertad para reorganizar el plantel, Arruabarrena inicia un nuevo desafío en Boca con el objetivo de construir un equipo competitivo y volver a pelear por los títulos más importantes.