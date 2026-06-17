Edinson Cavani dejará Boca: el club rescindirá el contrato del delantero uruguayo

Edinson Cavani y Boca están cerca de poner fin a su vínculo. La dirigencia decidió rescindir el contrato del atacante uruguayo, quien se marcha sin títulos y condicionado por una serie de lesiones que marcaron su etapa en el club.
El ciclo de Edinson Cavani en Boca Juniors parece haber llegado a su final. La dirigencia del club tomó la decisión de rescindir el contrato del delantero uruguayo de 39 años, una medida que, según trascendió, fue aceptada por el jugador aunque no compartía la determinación de la institución.
La noticia marca el cierre de una etapa que comenzó con enormes expectativas en julio de 2023, cuando el exgoleador de la selección uruguaya llegó al fútbol argentino como uno de los fichajes más resonantes de los últimos tiempos.
Sin embargo, las constantes lesiones y la falta de títulos terminaron condicionando su paso por el club de la Ribera, donde disputó 81 partidos y convirtió 28 goles.
Las lesiones, un factor decisivo
Durante los últimos meses, Cavani enfrentó diversos problemas físicos que limitaron notablemente su participación dentro del equipo. Entre ellos, una hernia de disco y una lesión crónica en la zona lumbar que lo obligaron a someterse a distintos tratamientos e intervenciones médicas.
Incluso recientemente había atravesado una nueva operación con el objetivo de reducir los dolores que afectaban su rendimiento. Sin embargo, la recuperación no evolucionó como se esperaba y la dirigencia decidió no extender la espera para contar nuevamente con el delantero dentro del campo de juego.
Según trascendió, el futbolista pretendía completar la rehabilitación y finalizar su contrato, que tenía vigencia hasta fin de año, defendiendo la camiseta azul y oro. No obstante, el desgaste físico y la imposibilidad de recuperar continuidad terminaron inclinando la balanza. Desde Boca aseguran que se respetarán los compromisos económicos asumidos con el jugador hasta el último día trabajado, en el marco de una desvinculación acordada entre las partes.
Una etapa con momentos destacados y objetivos incumplidos
La llegada de Cavani había generado una enorme ilusión entre los hinchas. Durante su primera temporada, bajo la conducción de Jorge Almirón, participó del recorrido que llevó a Boca a la final de la Copa Libertadores, incluyendo un gol clave ante Palmeiras en semifinales.
Sin embargo, los resultados en los torneos locales impidieron que el equipo lograra la clasificación a la edición 2024 del máximo certamen continental, lo que representó uno de los primeros golpes deportivos de su ciclo.
El mejor rendimiento individual del atacante se vio durante 2024. En ese año sumó 20 goles en 39 partidos, con actuaciones destacadas en la Copa Sudamericana y en los torneos domésticos. Entre sus momentos más recordados aparece el gol convertido en la victoria por 3-2 frente a River en los cuartos de final de la Copa de la Liga.
Un final marcado por el desgaste
En las últimas temporadas, los problemas físicos se intensificaron y redujeron considerablemente su participación. Durante el Torneo Apertura apenas pudo convertir dos goles, mientras que en el Clausura 2025 y la Copa Argentina sumó otros tres tantos.
La relación con parte del público también se fue deteriorando. Aunque supo recibir muestras de afecto y reconocimiento, sus últimas apariciones en La Bombonera estuvieron acompañadas por silbidos y cuestionamientos debido a la falta de continuidad y los resultados deportivos, según publicó NA.
Con la llegada del entrenador Rodolfo Arruabarrena y la intención de renovar profundamente el plantel, la dirigencia entendió que era momento de cerrar una etapa. Así, Edinson Cavani se despide de Boca sin haber podido conquistar títulos, pero dejando momentos destacados que alimentaron la ilusión de los hinchas durante casi tres años.