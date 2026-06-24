Continúan las capacitaciones a personal municipal para el uso del sistema de Trámite Digital Inteligente

La intendenta Rosario Romero participó de una jornada en Sala Mayo para dar a conocer la herramienta orientada a modernizar integralmente los procesos internos del Estado local. La iniciativa impulsa un proceso progresivo de despapelización y sustentabilidad, reduciendo el uso de expedientes físicos
La Municipalidad de Paraná continúa el proceso de capacitación del personal administrativo de distintas reparticiones en el marco de la implementación del Sistema de Tramitación Digital Inteligente (TDI). Todas las áreas municipales participan de esta instancia, que entrará en vigencia efectiva desde el mes de julio.
“Con el trámite digital inteligente, aspiramos a que el trámite en papel desaparezca. En los 90 fue una innovación pasar de la máquina de escribir a la PC, después, los sistemas fueron evolucionando y hoy hasta lo hacemos desde los celulares”, destacó Romero para agregar: “Igualmente, en los Estados falta que nos pongamos al día con esa evolución; el abrochado de expedientes ya dejó de ser así en muchos estamentos del Estado, sobre todo en los trámites judiciales, apurados por la pandemia. El trámite digital inteligente nos ayuda a la transparencia”.
Asimismo, Romero remarcó: “Nuestro propósito es que a mediados de año la Municipalidad tenga en todas sus áreas la tramitación digital inteligente. Porque reducimos el uso de papel y ganamos en transparencia y en el cuidado del ambiente”.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, sostuvo que la Tramitación Digital Inteligente "no es solamente un expediente digital clásico, sino una herramienta que transformará la forma de gestionar la administración municipal, integrando distintos sistemas y agilizando los procesos internos". Además, remarcó que el objetivo es que funcionarios, trabajadores municipales y concejales conozcan el funcionamiento de la plataforma para acompañar su implementación.
Halle adelantó que, una vez puesto en marcha el sistema, el Municipio desarrollará instancias de capacitación con colegios profesionales, vecinales, clubes y organizaciones de la sociedad civil para promover su utilización. “Queremos que los vecinos puedan conocer y aprovechar esta herramienta, que fue diseñada para facilitar los trámites y hacer más simple la relación con el Estado municipal", concluyó.
El coordinador general de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, explicó que el nuevo sistema interno estará activo desde el mes de julio. “Desde la fecha de implementación, no se iniciarán más trámites en papel para que toda la administración comience a ser más transparente, trazable y accesible para todos. Se garantizará la continuidad de todos los trámites iniciados anteriormente, por lo que ambos sistemas convivirán por un tiempo”, detalló.
El personal destacó los beneficios del nuevo sistema
Ignacio Osuna, empleado de la Dirección de Asuntos Judiciales, señaló que "es una innovación que representa en materia tecnológica y por el proceso de despapelización de los trámites administrativos".
"Es un avance muy importante para el Municipio, que desde hace tiempo viene trabajando en la modernización de sus distintas áreas”, valoró Diego Cuadra, empleado del área de Parque Industrial.
Una transformación que ya está en marcha
La implementación del Sistema de Tramitación Digital Inteligente es el resultado de un proceso de trabajo sostenido que la Municipalidad viene desarrollando desde hace meses, en el que el personal de diferentes áreas participa de capacitaciones y jornadas de formación.
Cabe recordar que el Honorable Concejo Deliberante aprobó este martes la ordenanza que regula el Sistema de Tramitación Digital Inteligente (TDI).